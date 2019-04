Washington újabb korlátozásokat és szankciókat vezet be Kuba, Nicaragua és Venezuela ellen - jelentette be John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a floridai Miamiban tartott beszédében szerdán.



A korlátozások értelmében ezentúl az Egyesült Államokban élő kubai családok csak korlátozott mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak és családtagjaiknak, továbbá korlátozzák a Kubába irányuló utazások lehetőségeit is. A szankciók a venezuelai központi bankot, és a Bancorp pénzügyi szolgáltató venezuelai és nicaraguai leányvállalatait sújtják.



A venezuelai központi bank elleni szankciókat Bolton azzal indokolta, hogy a bank nagymértékben hozzájárul Nicolás Maduro elnök hatalomban tartásához. Mint fogalmazott: Washingtonnak eltökélt szándéka, hogy korlátok közé szorítsa az amerikai pénzügyi tranzakciókat a bankkal, és egyben elvágja a caracasi bank hozzáférését az amerikai valutához.



A Bancorpról szólva Bolton úgy vélekedett: a pénzintézmény nicaraguai vállalata Daniel Ortega nicaraguai elnök "titkos kasszája". A bankot egyébként az amerikai kormányzat korábban már a venezuelai állami olajvállalathoz fűződő pénzügyi kapcsolatai miatt is büntető intézkedésekkel sújtotta.



Beszédében John Bolton ismét "a zsarnokság trojkájának" nevezte a három latin-amerikai országot, és azt hangoztatta, hogy vezetőik "a szocializmus három fejbólintó jánosa".



A politikus hangsúlyozta: az újabb szigorítások és szankciók figyelmeztetésül szolgálnak mások, például Oroszország számára, hogy ne segítsék a három latin-amerikai ország hatalmon lévő rendszereit.



Bolton a Kuba ellen megkísérelt, sikertelen disznó-öbölbeli amerikai invázió 58. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen mondott beszédet, pár órával azt követően, hogy Washingtonban Mike Pompeo amerikai külügyminiszter azt jelentette be: Washington eltörli az 1996-ban elfogadott Helms-Burton törvény felfüggesztését, és május elejétől ismét lehetővé teszi perek indítását Kubában működő külföldi cégek ellen.



A Helms-Burton törvény arra adta meg a jogot, hogy a korábban Kubában államosított amerikai tulajdonból valamilyen módon hasznot húzó külföldi vállalatok ellen pert lehessen indítani. Ám a törvény végrehajtását - a nemzetközi közösség bírálatai miatt - az elmúlt 23 évben valamennyi amerikai elnök felfüggesztette.