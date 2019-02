Szijjártó: az amerikai cégek magyarországi beruházásaikban emelik a kutatás-fejlesztés arányát is

Az amerikai vállalatok azon túlmenően, hogy tovább kívánják bővíteni és modernizálni magyarországi beruházásaikat, kapacitásaikat, növelni tervezik ezeken belül a kutatás-fejlesztés arányát - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Washingtonban találkozott amerikai vállalatok vezetőivel.



A politikus magyar idő szerint szerda hajnalban telefonon nyilatkozott az MTI-nek. Elmondta, hogy 16 amerikai nagyvállalat - köztük a General Electric, a Google, az ExxonMobil és az AT and T. - vezetőjével tárgyalt. A miniszter közölte: a cégek elégedettek a magyar üzleti és beruházási környezettel, kifejezetten pozitívan értékelik a józan észre alapozott gazdaságpolitikai döntéseket, elsősorban az alacsony adókat.



Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok fontos pillérei az amerikai beruházó cégek, amelyek a második legnagyobb beruházói közösséget jelentik Magyarországon.



Immár 1700 amerikai vállalat 105 ezer embernek ad munkát Magyarországon - mondta a miniszter. Hozzátette, hogy az amerikai vállalatokkal az együttműködés rendkívül fontos a magyar gazdaság korszakváltása szempontjából, amikor fejlesztésorientált időszakba lép a magyar gazdaság.



Az amerikai cégek Magyarországon olyan munkahelyeket teremtenek, amelyek magas hozzáadott értéket képviselnek, és ennek révén fontos szerepet játszanak a magyar gazdaság új dimenzióba helyezésében - tette hozzá.



Szijjártó Péter megbeszélésein biztosította az amerikai cégeket arról, hogy jól döntenek, amikor Magyarországra jönnek, tekintettel arra, hogy Közép-Európa az európai növekedés motorjává vált, amit bizonyít, hogy tavaly a visegrádi országok és Németország kereskedelmi forgalma 73 százalékkal meghaladta a német-francia kereskedelmi forgalmat, és 80 százalékkal a német-amerikait.



További előny, hogy magyar beruházásaik nyomán az amerikai cégek globális versenyképessége is erősödik, mivel magyarországi termelésük döntő többségét - magyar szemszögből - exportra, azaz a világpiacra szánják, és értékesíteni is tudják - közölte a miniszter.



Mindez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország ugyan a 92. lakosainak számát tekintve a világ országainak sorában, ám a 34. legjelentősebb exportőr, ami a magyar gazdasági növekedés 4 százalék fölötti szinten tartásához nagy mértékben hozzájárul - mondta Szijjártó Péter.