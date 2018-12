Engedett a sárgamellényes mozgalom követelésének a francia miniszterelnök: befagyasztja az üzemanyagadó emelését

Édouard Philippe francia miniszterelnök kedden be fogja jelenteni az üzemanyagadó emelésének befagyasztását, engedve a sárgamellényes mozgalom követelésének - jelezték kormányzati források az AFP francia hírügynökségnek.



A több hónapos moratóriumot más, a társadalmi elégedetlenség enyhítésé érdekében tett lépések is kísérik a források szerint.



A kormányfő kedd reggel a Köztársaság Lendületben (LREM) parlamenti frakcióülésén jelenti be a döntéseket, amelyek a kabinet előző este hozott Emmanuel Macron francia elnökkel egyetértésben.



A széles társadalmi támogatást élvező sárgamellényesek egyik fő követelése az volt, hogy a kormány tegyen le az üzemanyagadó januárra tervezett emeléséről.