Aggodalmát fejezte ki az EU az iráni ballisztikus rakétakísérletek miatt

Az unió 12 pontos közleménye szerint Irán erőfeszítéseket tesz arra, hogy növelje rakétáinak hatótávolságát és pontosságát, illetve a rakétatesztek és -kilövések számát. Ezek a tevékenységek mélyítik a bizalmatlanságot és fokozzák a térség instabilitását.



Iránnak kifejezetten tartózkodnia kell a nukleáris robbanótöltet hordozására alkalmas rakéták fejlesztésétől - húzta alá az EU.



A hírt közlő Reuters hírügynökség emlékeztetett, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2231-es határozata, amely lényegében jóváhagyta az iszlám köztársaság atomprogramját korlátozni hivatott, 2015-ben kötött többhatalmi atomalkut, felszólította Teheránt, hogy tartózkodjon a nukleáris fegyverek hordozására alkalmas ballisztikus rakéták fejlesztésétől. Irán álláspontja szerint a rakétakísérletek nem sértik a határozatot, és tagadja, hogy rakétái alkalmasak atomtöltet hordozására.



Az iráni védelmi tárca szombaton jelentette be, hogy sikeresen tesztelt egy nagy hatótávolságú robotrepülőgépet, amely mintegy 1200 kilométer megtétele után eltalálta előre meghatározott célpontját. A tárca közlése szerint a Hoveize névre keresztelt fegyver több mint 1350 kilométer hatótávolságú, és fix, földi célpontok elleni csapásmérésre fejlesztették ki.



Az EU mindazonáltal üdvözölte, hogy Irán eleget tesz az atomalkuban vállalt kötelezettségeinek, és hangsúlyozta, hogy az unió elkötelezett a nukleáris megállapodás mellett.



Az Európai Unió ugyanakkor aggodalmának adott hangot Iránnak a közel-keleti térség konfliktusaiban játszott szerepe miatt is. A síita muszlim ország a harcok dúlta Szíriában, Irakban és Jemenben, illetve a Földközi-tenger partján fekvő Libanonban is kiterjesztette befolyását.