Várják a javaslatokat az emléktáblára

Idén is meghirdeti Winkler Oszkár-emléktábla-pályázatát a Soproni Városszépítő Egyesület építészeti szakbizottsága új vagy felújított, a városképet gazdagító épületek alkotói részére. Dr. Józan Tibor egyesületi elnök részletezte: pályázatot nyújthat be a legfeljebb két éve elkészült, használatbavételi engedéllyel vagy a befejezést igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező ingatlan tervezője, kivitelezője vagy tulajdonosa. A szervezők köszönettel veszik bárki ajánlását is, vagy ha felhívják a figyelmüket egy-egy nagyszerű épületre. A pályázatot az ingatlan azonosításához szükséges címmel, fényképpel, valamint a kapcsolattartó személy és elérhetősége megadásával a Soproni Városszépítő Egyesület irodájában (9400 Sopron, Új utca 4.) vagy a [email protected] e-mail-címre lehet benyújtani június 12-ig. A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el a helyszínek megtekintése után. A díj nyertese egy Winkler Oszkár-emléktáblát helyezhet el épülete homlokzatán.