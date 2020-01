Terepasztalon is épül az M85-ös: megnyílt a XII. Vasútmodell Kiállítás Sopronban – fotók

A most épülő M85-ös gyorsforgalmi út egyik felüljárója is látható a XII. Vasútmodell Kiállításon a Liszt-központban. A soproni klub terepasztalán találjuk az építmény: a hídelemeket nagy darukkal emelik be a helyükre, körülötte munkások, félig elkészült útszakasz. A makettezők megjelenítik ezen kívül az „alapkőletétel” pillanatát is, úgyhogy nemcsak térben, hanem időben is izgalmas utazás várja a látogatókat.

Ezt ne hagyja ki! Tündérszépek: január 27-én kiderül, ki az ország legszebb lánya! Adja le értékelését most, és nyerjen kétéjszakás wellnesshétvégét! Január 24. és 26. között a Liszt-központban ismét a modellvasútról szól minden. Három napon át, három nagy teremben, három modellező klub (a debreceni, a soproni és a zágrábi) asztalai, moduljai és makettjei várják a látogatókat. A Páneurópai Piknik 30. évfordulóján a debreceni klub meghívást kapott Sopronba, most meg is érkezik a hajdúsági csapat, és ahogyan annak idején a Piknik szervezésekor, most is összefognak a debreceniek és a soproniak – moduljaikat összekapcsolva egy egész országot szelnek majd át a szerelvényeik az Alföldtől az Alpokaljáig. A soproniak asztalán az épülő M85-ös mellett két GYSEV állomás, Pinnye és Rábatamási is szolgálatban van, de dolgoznak ismét a mini-tűzoltók is, hiszen füstöl egy parányi szalmabála a terepasztalon. Megépítettek egy kertészetet is, ahol még egy picurka világító töklámpást is felfedezhetnek, akik nem csak a mozdonyokat és kocsikat nézegetik. Látható természetesen a ’89-es sopronpusztai „áttörés” pillanata is (trabantokkal, vasfüggönnyel, magaslessel). A debreceniek az alföldi tájegység moduljaival érkeztek, és a két klub nagy szakmai izgalommal készült az összecsatlakozásra. A nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően Zágrábból és Lendváról is érkeztek horvát és szlovén modellezők: természetesen az Adria mozdonyparkjával és helyi életképekkel a sínek között. A szervezők idén is hirdettek egy dioráma-versenyt: ezúttal szakrális tartalmi mini életképekkel lehetett nevezni, melyeken templom, útszéli kereszt, temető szerepel. A házigazda Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ezzel a gondolatisággal a Petőfi Színházban futó „Remény évadához” igazodik. A leginkább élethű és legötletesebb makettekre a közönség is szavazhat vasárnap 16:00 óráig. Ezenkívül több megyebeli gyűjtő és modellező hozta el kisebb-nagyobb asztalát a bemutatóra. A GYSEV mozdonypulttal és játszósarokkal várja a családokat, és kiállít az Európa-szerte ismert soproni mozdony-matricázó cég, a Loc&More is. A félprofi vagy kezdő modellezők igényeit a Viessmann szakemberi várják, ki lehet próbálni a pilóta-szimulátort, a legkisebbeket pedig a tologatható mozdonypark is lekötheti. Az erre az alkalomra „Váróterem”-re keresztelt helyiségben pedig szombaton és vasárnap vasúttörténeti, építészeti és makettezési témákban lesznek bemutatók. A kiállítás nyitvatartása:

2020.01.24. péntek 9:00-18:00

2020.01.25. szombat 10:00-18:00

2020.01.26. szombat 10:00-18:00 A belépőjegy mellé kapott karszalaggal naponta többször is látogatható a kiállítás.