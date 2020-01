Családbarát szülészetet alakítanak ki a mosonmagyaróvári kórházban

Közel százmillió forintot nyert a Karolina Kórház családbarát szülészet kialakítására. A várhatóan márciusban kezdődő és nyárra elkészülő beruházás azért is fontos, mert egyre több apróság látja meg a napvilágot az intézményben.

Rég nem született ennyi baba a Karolina Kórházban január elején. Kaiser Anita kisfia, Perger Máté már a harminchatodik apróság, akit az intézmény munkatársai világra segítettek. Tavaly január közepén a huszonhetedik szülésnél tartottak.

Dr. Balogh Elek, a szülészeti, nőgyógyászati és újszülött- osztály vezetője tájékoztatása szerint 723 szülést vezettek le 2019-ben, ami az utóbbi éveket tekintve a legmagasabb szám. Tavalyelőtt 691 baba mosolygott rá a világra, korábban pedig évekig stagnált a születések száma. 2015-ben viszont megint csak sok, 729 újszülöttet köszönthettek a mosonmagyaróvári kórházban. A szakember arra számít, ha a növekedés folytatódik, idén újabb rekordot dönthet a szülészet.

– Célunk a család- és betegbarát ellátás. Nemcsak az egyre gyarapodó létszámú mosonmagyaróvári térségből választják sokan a szülészetünket, a megye más részeiről is érkeznek hozzánk – tette hozzá dr. Balogh Elek.

A kórház nemrég több pályázatot is nyert egy családbarát szülészet kialakítására. Dr. Bertalan István főigazgató arról számolt be, hogy 58 millió forintot fordíthatnak 4 szülőszoba kialakítására, egyágyas kórtermekkel, saját mosdóval. Mintegy 37 millió forintból olyan eszközöket vásárolnak, amelyek komfortosabbá, biztonságosabbá teszik a szülés körülményeit. A munkatársak továbbképzésére is jut forrás.

– Jelenleg egy kicsi egyágyas és egy nagy szülőszoba van a kórházban, két ággyal, amit egy függöny választ el. Így ha egyszerre ketten is vajúdnak, nem tudjuk lehetővé tenni az apás szülést. A négy új szülőszoba minden bizonnyal ki fogja elégíteni az igényeket – hangsúlyozta dr. Bertalan István. Hozzátette: – Ugyanakkor arra is számítunk – és ez a kórház likviditása miatt fontos –, hogy az osztrák szigorítások miatt többen választják majd a mi családbarát szülészetünket. Erre rásegítenek a kormány családbarát intézkedései. Azok közül, akik életvitelszerűen a térségben élnek és ausztriai munkahellyel rendelkeznek, évente mintegy kétszázan szülnek még Ausztriában.

– A most elnyert összegre igazítjuk át a korábbi terveket, és abban bízunk, hogy a legmagasabb műszaki tartalommal tudjuk megvalósítani az elképzeléseket. A korábbi rekonstrukcióknál bizonyított vállalkozásokat kérünk fel a munkálatokra. Döntés a következő hetekben várható. Szeretnénk, ha márciusban megkezdődhetne az átalakítás, amellyel június végére végezni kell. Az építkezés alatt is folyamatosan biztosítjuk az ellátást.

Mint megtudtuk, új szülőágyakat, monitorokat, műtői lámpákat szereznek be és alternatív szülést segítő eszközök is szerepelnek a tervekben. Lesz lehetőség vízben szülésre, bordásfalat, szülőszéket vásárolnak. Ezek a fejlesztések minden esetben tudják garantálni a családtag részvételét a születésnél.