A Széchenyi-egyetem otthon van a távoktatásban

Csaknem négyszáz tantárgy távoktatási anyagát dolgozta ki a győri Széchenyi István Egyetem az elmúlt másfél évtizedben, ami különösen nagy előnyt jelent most, hogy a koronavírus-helyzet miatt a nappali képzésben erre az oktatási módszerre kell áttérni. Sok oktató jártas nemcsak az ilyen jellegű tanításban, hanem a tananyag-fejlesztésben is.

Lassan két évtizedes múltra tekinthet vissza a távoktatás a Széchenyi István Egyetemen, amelynek kezdetei dr. Galli Csabához fűződnek, aki 2010-ig tizenhárom éven át volt a Felnőttképzési Központ igazgatója. A szakember kérdésünkre elmondta: a bevezetés a kétezres évek elején történt, amikor a közlekedésmérnök, a gazdálkodás és menedzsment, valamint a műszaki menedzser szak tananyagát dolgozták ki ilyen módon. Közülük az utóbbit azért választották, mert a képzés nagyjából az előző két szak ismereteire épül. „Ez a képzési forma gyorsan népszerűvé vált, 2005–06-ban például csak gazdálkodás és menedzsmenten hatszázötven távoktatásos elsőévesünk volt” – emlékezett vissza dr. Galli Csaba.

Némethné Farkas Kata, a Felnőttképzési Központ vezetője kérdésünkre elmondta: jelenleg már 370 tantárgy anyaga található meg az elektronikus rendszerben, s közülük mintegy félszázat nappali tagozaton is használnak. Mindez annak is köszönhető, hogy egy jelenleg futó európai uniós projekt célja éppen az ilyen típusú tananyagok fejlesztése. Ebben a munkában az egyetem sok oktatója vesz részt. „A távoktatás elektronikus környezetben, tutori részvétellel támogatott oktatást jelent, amelyben a hallgató mintha egy virtuális osztályteremben lenne, megszólíthatja az oktatót és a hallgatótársait is. Emellett lehetősége van önellenőrzésre és mintavizsgát tehet, mielőtt az éles vizsgára sor kerülne, az oktató közben pedig látja, hogy az illető meddig jutott el a tananyag feldolgozásában – fejtette ki. – A 2004-es bevezetés óta az egyetemünkön felhalmozódott rengeteg tapasztalat a mostani, koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben kifejezetten versenyelőnyt jelent. A kollégáink tudják, hogyan kell így oktatni, és szerencsére a módszertan részletes kidolgozása is megtörtént.”

Az ebből a szempontból rutinos oktatók közé tartozik Lukács Antal, a Matematika és Számítástudomány Tanszék mestertanára, aki több mint tíz éve vesz részt a távoktatásban, és közben tananyagot is fejlesztett. „Úgy látom, ez az oktatási forma a hallgatók részéről folyamatos, céltudatos tanulást igényel, de aki rászánja az energiát, jól teljesíthet” – hangsúlyozta a szakember.

Dr. Szigeti Cecília, a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék vezetője 2006-ban érkezett a Széchenyi-egyetemre, és szinte a kezdetektől részt vesz a távoktatásban. „Sok magyar és angol nyelvű tantárgy anyaga – beleértve az olyanokét, mint a mikroökonómia vagy a közgazdaságtan, amit több százan tanulnak – teljesen kidolgozott, kipróbált, hitelesített, s egy részük használata eddig is kötelező vagy ajánlott volt a nappali képzésben. Most, az új helyzetben jellemzően csupán az a feladat, miként lehet ezeket kiegészíteni, például videófelvételekkel. Szerencsés az is, hogy az oktatók egy éve éppen az elektronikus tanításról szóló képzésen vettek részt” – hangsúlyozta az egyetemi docens, aki úgy látja, a másfél évtizedes tapasztalat a következő hetekben kamatozni fog.