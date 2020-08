A csornai képviselő-testület: hétszázezer otthonteremtéshez

A Csorna 700 ezer forinttal támogatja a városban otthont teremtő fiatal családokat. Az elmúlt négy évben összesen közel tizennyolcmillió forintot adtak ezen a jogcímen harminc párnak.

A csornai önkormányzat az elmúlt években dolgozta ki és vezette be családtámogatási rendszerét. A városvezetés célja az az intézkedésekkel, hogy segítse a fiatal családok letelepedését, otthonteremtését. Egyre többen használják ki a lehetőséget, a költségvetésben elkülönített alapot például idén már egyszer fel kellett tölteni, de rövidesen megint kiürül. Major András alpolgármester számolt be lapunknak a részletekről.

Több könnyítés az évek során

– 2016-ban indítottuk el a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását, erre a célra minden évben ötmillió forintot tettünk félre. Az évek során felülvizsgáltuk a feltételeket és igyekeztünk könnyítéseket bevezetni, hogy minél többen igénybe vehessék. 2019-től például már gyermektelen családok is kaphatnak támogatást, illetve az egy főre jutó jövedelem határát is megemeltük százötvenezer forintról kétszázötvenezer forintra. Idén januártól pedig már az sem feltétele a támogatásnak, hogy a kérelmezők az igénylés megelőzően egy évig Csornán éljenek. Időközben a támogatás összegét is emeltük, ötszázezer forintról hétszázezer forintra – tájékoztatott Major András.

2016 óta csaknem 18 millió forint támogatás

Az alpolgármester elmondta: 2016-ban hat család, 2017-ben kettő, 2018-ban hat, 2019-ben két család vette igénybe a támogatást. Idén viszont már most tizennégyen írtak alá támogatási szerződést az önkormányzattal, további három kérelem elbírálásra vár. „Azaz a feltételrendszer

könnyítése meghozta a várt eredményt és többen juthatnak hozzá a segítséghez. Az elkülönített pénzügyi alapot egyszer már feltöltöttük idén, és most úgy tűnik, ismét szükség lesz a kiegészítésre. Ezt persze nem bánjuk, hiszen ez az a cél, amelyre senki nem sajnálja a támogatást. 2016 óta egyébként összesen csaknem 18 millió forinttal támogatta a város a fiatalokat” – tette hozzá Major András.

Gólyahír a gyermeket vállaló családoknak

Egy másik támogatási forma a Gólyahír program Csornán, amivel a gyermeket vállaló családoknak jár ajándékcsomag. „Ez tulajdonképpen egy jelképes támogatás, a védőnői szolgálat együttműködésével kapnak a szülők egy 20 ezer forint értékű, a gyermekgondozáshoz szükséges csomagot. Harmadik támogatásunk szintén a gyermekvállaláshoz kapcsolódik. Az állam által adott babakötvény összegét önkormányzatunk további ötvenezer forintot egészíti ki. A közelmúltban emeltük meg az összeget húszezer forintról” – sorolta a továbbiakat Major András.