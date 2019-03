Minőségi színház tabuk nélkül

A Most Feszt a tatabányai teátrum legnagyobb sikerei özé tartozik. A programot azért hívtá életre 2015-ben, hogy a helyi adottságokat kiaknázva, a monodrá műfaját és a stúdiószínházi formát felhasználva teremtsenek találkozási pontot a néző és az intézmény özött. Az indulás évében még a színház művészeti menedzsmentje kereste meg a műhelyeket, a lehetséges előadásokat, már szakmailag is a legnagyobbak özött jegyzik a tatabányai alternatív művészeti projektet.

A tatabányai származású Moldvai-Kiss Andrea és párja Mucsi Zoltán együtt játszanak Tatabányán, A lány, aki hozott lélekből dolgozott című előadásban.

Egyre több érdeklődő érkezik a Jászaiba a megyén túlról, illetve Budapestről. Várjá a színház barátai azokat az előadásokat, amiket csak itt lehet megnézni, és csak most, a tatabányai tavaszi seregszemlén. A siker legnagyobb fokmérője, hogy gyakorlatilag a műsor kihirdetése után szinte azonnal elfogyott a jegyek többsége. Sokan váltottak bérletet 10–8–6 előadásra, vállalva a katarzist, ami az alternatív színházi produkció sajátja. „Vágynak ennek a fesztiválnak a ülönleges varázsára" – ahogy Juhász ároly fogalmaz.



Háromfajta előadást hívtak Tatabányára: vidéki színházakból, határon túlról és független társulatoktól. Idén hetven jelentkezést üldtek be, s ebből választott ki a művészeti team kilencet, melyhez még egy produkciót ajánlanak a nézőknek – versenyen ívül. „Hiszünk abban, hogy a színház párbeszédre alapul és reagálnia kell a örülöttünk lévő világra, a társadalmi változásokra, a generációs témákra. Az örö témákat a művészet sokkal színesebben, metaforikusabban dolgozza fel" – magyarázza a produkciós vezető, s megemlíti tematikaként az elmúlás, a drog, a hajléktalanság problematikáit, amiről nem szólunk eleget. „A Most Feszt lehetőséget ad arra, hogy olyan dolgokról is beszéljünk, ami esetleg tabunak számít" – teszi hozzá Juhász ároly.



Az érzékenyítő vonalon haladva hívtá meg a Jászaiba azt a hajlé -kaland-játékot, melyben a Mentő ónak Egység Stereo Akt interaktív módon gondolkodtatja el a nézőket. Ezen az előadáson új helyszínnel – a tükrös táncteremmel – is találkozhat majd a publikum. Érkezik Gyergyószentmiklósról a Drognapló, amiben a Figura Stúdió Színház boncolgatja a prevenció témakörét. Idén először jelenik meg a báb mint eszköz a KL csoport monodrámájában, ahol az Alaine – Ideje a meghalásnak című produkció foglalkozik az elmúlással, ülönleges módon.



„A nyitás és a özönség megnyerése után a szakmai sikerig jutottunk el a Most Feszttel" – sűríti össze az elmúlt öt év tapasztalatait Juhász ároly, akitől megtudjuk, hogy 2018-ban a rendezvényt bevetté a Magyar Fesztivál Szövetség minősített fesztiváljai sorába.



Az 5. Monodrá és Stúdiószínházi Fesztivál -án, szerdán kezdődik a Jászai Mari Színházban és tart egészen árnapig, azaz ig. A legjobb produkciókat a özönség- és a szakmai zsűri díjazza majd, ahogy ezt megszokhattuk a korábbi években. Az előadásokat pedig özönségtalálkozó övetik.