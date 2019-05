Idén tizenegy éve, hogy bevezették Magyarországon az objektív felelősség elvét a közlekedésben. Korábban a gyorshajtók rendre arra hivatkozva bújtak ki a felelősség alól, hogy valamely családtagjuk ült a volán mögött, akit nem voltak kötelesek megnevezni. Az intézkedéssel ezt a kiskaput úgy zárták be, hogy a jármű tulajdonosa köteles fizetni, amivel párhuzamosan az ittas vezetők esetében zéró toleranciát hirdettek. A szigor gyorsan ható pirula volt: a személyi sérüléssel járó balesetek száma 2007 után négy-öt év alatt a háromnegyedére, a halálos áldozatoké a felére csökkent. Csakhogy a tendencia 2012–2013 táján megfordult. Azóta a sérüléssel járó karambolok éves száma 15 ezer körüliről ismét 17 ezer közelébe kúszott, emellett tavaly például 629-en vesztették életüket az utakon, szemben a 2013-as 591-gyel. Ráadásul 2018-ban ittasan is többen ütköztek-gázoltak, mint 2017-ben.



Az elmúlt hetek-hónapok történései alapján úgy tűnik, hogy a rendőrség a közlekedési morál romlásában látja a rosszabb statisztikai mutatók okát, a megoldást pedig a még nagyobb szigorban keresi. Korábban nem nagyon lehetett hallani olyat, hogy valakinek azért vették volna el több hónapra a vezetői engedélyét, mert a járdáról lelépő gyalogosok előtt még elsuhant az autójával, miként az is újdonságnak tűnik, hogy egy sofőrnek amiatt ugorjon a jogsija, mert egy előzést néhány tíz méterrel a záróvonalon túl fejez be. Ebbe a sorba tartozik a traffipaxhelyszínek titkosítása és a menet közbeni, civilnek látszó autókból végzett mérések gyakoribbá tétele is, ami hatásos lehet az okostelefonos applikációk használata révén a sebességhatárokra jobbára csak a kamerák közelében figyelőkkel szemben.



Jó lesz tehát figyelni. Vagy inkább betartani a szabályokat?