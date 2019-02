Kellemes kikapcsolódást kívánunk önöknek és mobiltelefonjaiknak is – hallhatjuk egy-egy színházi előadás előtt. A minap a csornai művelődési központban is elhangzott a felhívás, de a közönségből néhányan nem vették a lapot. Megjegyzem, én legalább háromszor néztem meg, hogy rendesen lehalkítottam-e a készüléket. Szóval, miközben a színpadon Hűvösvölgyi Ildikó, Mikó István, Benkő Péter és még sokan mások játszották a Hyppolit, a lakájt, a mögöttünk lévő sorban megszólalt egy telefon. A zavarba jött tulajdonos ilyenkor általában kapkod, próbálja elnémítani mielőbb, de nem így a nálunk hívott. Ő nyugodtan elővette táskájából, felvette és bele is szólt:



„Szia, színházban vagyok, de mondjad!" És megbeszélte a hívóval a dolgokat. Néhány perc alatt végeztek.



A vasárnapi esti misén két héttel ezelőtt szintén megszólalt egy mobil. Gazdája kinyomta. Aztán pár perc múlva megint ugyanaz a csengőhang zavarta meg a szertartást. Néhány templomban már kiírták az ajtóra: „Jézus Téged is hív, de nem mobilon. Kapcsold ki!" A mobilok mellett még a cukrospapírok zörgése okoz rendre zavart a színházban, de már a templomban is hallottam rá példát. Ezt most vasárnap.



Egy színésznő mesélte: az első sorban ülő néző hosszasan bontogatta cukorkáját előadás közben. Amikor a darabban odaért a szöveg, hogy „utálom azokat az embereket, akik azt hiszik, mindig igazuk van", még hozzátette: és azokat is, akik zörögnek a cukorral! Én megértem. Hiszen arra az egy, illetve másfél, két órára mindenki kikapcsolhatná mobilját és cukorkáját.