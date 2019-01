Hidegre és havazásra kell készülni a hétvégén, néhol napközben is mínuszok lesznek, hófúvás is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken kezdetben csak helyenként alakulhatnak ki hózáporok, majd a késő délutáni óráktól nyugat felől egyre többfelé havazás kezdődik. A szél a Dunántúlon erős, időnként viharos lesz, délutántól mérséklődik jelentősen a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb is lehet. A nappali maximumok mínusz 3 és plusz 1 fok között alakulnak.



Szombaton sokfelé várható havazás, főként nyugaton havas eső, eső is eshet. Kezdetben időnként élénkül meg a szél, amely délután a Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 3, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul.



Vasárnap elszórtan valószínű kisebb havazás, hózápor. A szél megerősödik, főként a Dunántúlon viharossá fokozódik, ezért helyenként hófúvásra is számítani lehet. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 2, napközben mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.