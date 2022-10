Gőgh Laura korábban kétszakos tanulója volt a Richter János Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, jelenleg ötödéves az intézmény ének szakján. Édesapja zenész, a fiatal lány hatéves korában ragadott először hegedűt a kezébe. Már az általános iskolában felfigyeltek gyönyörű hangjára, majd egymást követték a szerepek a Győri Nemzeti Színházban. Végül felvételizett a zeneművészetibe, és évek óta leteszi a névjegyét a legrangosabb énekversenyeken.

– Mikor kicsik voltunk, édesanyám sokat énekelt nekünk, így nem is meglepő, hogy ezt a szakot választottam. Mára az életem része lett. Kezdetben két országos versenyen is szerepeltem, mindegyikben második lettem, legutóbb pedig egy online, nemzetközi zenei megmérettetésen ért be igazán a munka gyümölcse, és első helyezést szereztem – fogalmazott lapunknak Gőgh Laura. Hozzátette: – Nehéz megfogalmazni, mi a legjobb az éneklésben. Az viszont biztos, hogy ha valami nagyon jól sikerül, mérhetetlen boldogságot érzek, és most már meghallom éneklés közben, mi a jó, vagy mi az, amin javítanom kell.

Laura kezdetben dalokat énekelt, most már áriákat is gyakorol felkészítő tanárával, Bognár Krisztinával. A tanárnő szerint a fiatal lány egyedi hangszínnel rendelkezik, és a jó Isten ajándékának tekinti, hogy ilyen tehetséget sodort mellé az élet. A közös munka kezdetben légzésgyakorlatokkal telt és a mutálást követő hangszálak óvásáról szólt.

Önmagában a tehetség nem elég, sok szorgalom és önfejlesztés szükséges a sikerhez.

– Laura gyönyörű hangját először regenerálni kellett, amiből aztán most profitál. Tudatosan készül mindig a feladatokra, és közös munkánkban hálával tartozunk Yagi Maki tanárnőnek is a korrepetícióért. Saját testének hangszerével muzsikál, zeneisége mellett érzékeny lelki rezdülései és egyedi hangszínének összessége adja sajátos produkcióját. Ráadásul van egy különleges adottsága is: a saját lelkét is beleteszi az éneklésbe – árulta el Bognár Krisztina. Hozzátette: – Bizton mondhatom, ha marad az életében az éneklés, akkor további szép eredményeket érhet el, akár nemzetközi viszonylatban is.

A „Vivaldi International Music Competition” elnevezésű online zenei versenyre videót kellett készíteniük nevezésként. Laura az életkori kategóriájában szerezte meg az első helyet, ami meglepetésként érte.

Korábban kapott már szerepet a Győri Nemzeti Színházban, általános iskolásként felléphetett A varázsfuvolában és bekerült A muzsika hangja előadásba is.

Felkészítő tanárával dolgoznak már a következő versenyek repertoárjain, hamarosan egy bécsi versenyen bizonyíthat, ahol nyereményként koncert-lehetőséget biztosítanak a győzteseknek a bécsi Mozart-házban. Az év végén Lengyelországban áll majd színpadra és szilveszterkor Krakkóban mutathatja meg szép hangját.

A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium igazgatója, Baross Gábor szerint az iskolában népszerű a magánének szak.

– Nagyon jó tanáraink vannak, és az éneklés is vágya sok fiatalnak. A mi feladatunk, hogy segítsük, támogassuk őket. A versenyeredményeink kiemelkedőek, a magánénekesek a továbbtanulásban is kiválóak, hiszen sokan tesznek felvételit a pécsi egyetemre és a Zeneakadémiára, valamint külföldi főiskolákra. Laura rendkívül ügyes, tehetséges, és gyönyörűen hegedül is – mondta el az iskolaigazgató.