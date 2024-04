10 éve – Példa a győri intézményes lovasoktatás

A lovas szakmát oktató intézmények közül 1997 óta élen jár, több mindenben példa, a régióban meghatározó a győri Veres Péter szakképző iskola. A jövőben nyitást terveznek az általános iskolák és a hétvégi lovagoltatás felé.

Évről évre rendületlenül emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik az intézmény lovász szakára jelentkeznek. A képzés hároméves, majd utána „plusz” egy évvel a belovaglóvégzettséget is megszerezhetik a diákok, így négy év alatt két, jól hasznosítható lovas képesítés birtokosai lehetnek. Népszerű a szak, örömmel tanulják a szakmai elméletet és végzik a gyakorlatot is. Intézményünkben ehhez minden adott: oktatók, tanistálló, lovaspálya és nem utolsósorban megfelelő lovak –számolt be érdeklődésünkre Gazdag Andrea igazgató.

– Miután végeznek, elhelyezkedési gondjaik sincsenek, hiszen keresettek bel- és külföldi lovardákban egyaránt. Ez utóbbit még felerősíti a nyugati határ közelsége is. Talán emiatt is figyelemre méltó jelenség, hogy érettségizett diákjaink közül is jó néhányan visszajönnek lovas szakmát tanulni.

Hogy miként alakul az iskolai lovasoktatás jövője, átrendeződés történik-e az intézményi rendszerben, arról Gazdag Andrea elmondta: megalakult a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó agráriskolák hálózata, ez az oktatott szakmákban – megyénként, régiónként – esetleg racionalizáló megoldásokkal járhat.

– A mi terveink között szerepel, hogy a lovasoktatást a jövőben megnyitják a „külsősök”, így például az általános iskolák vagy éppen a hétvégi lovagoltatás felé. Ez nem utolsósorban többletbevételt jelentene intézményünknek.

Ottjártunkkor a tanistállóba éppen akkor érkeztek vissza lovaikkal a diákok. Egyikük, Takács Eszter érettségi után jött vissza az iskolába, ahol most a lótartó és -tenyésztő szakot is elvégzi. Ahogy elmondta: nagyon szeret az okos és szép állatokkal foglalkozni, a mindennapjaihoz tartoznak. Cseresnyés Péter végzős lovásznak is gyerekkora óta kedvence a ló, a lovaglás. Azt tervezi, hogy ha végzett a szakon, külföldön próbál szerencsét. A Veres-iskola lovász szakának szakoktatója Vígh Attila. Érdeklődésünkre elmondta, hogy 1997-ben két lóval és egy kétbokszos istállóval kezdődött intézményükben a lovasoktatás. Azóta több mint kétszáz diák szerzett képesítést az egyre népszerűbb szakmában. Ahogy fogalmazott: ez a jövőt illetően önmagáért beszél!

15 éve – A válság miatt több a betörés

A válság miatt némileg nőtt a lakásbetörések, lopások száma a megyében. Több az olyan bűncselekmény, amelyek kifejezetten az elszegényedés miatt történnek. Ilyenek például az alkalmi lopások, betöréses lopások, besurranások, boltok, tárolók feltörése. A szakember óvatosságra int: a szúnyogháló nem akadály a betörőknek, de egy viszonylag olcsó mozgásérzékelő hatásos lehet.

A Győri Rendőrkapitányság vagyonvédelmi csoportvezetője, Takács József főhadnagy lapunk megkeresésére elmondta: a betöréses lopásokat leggyakrabban a 15-20 év közöttiek követik el. Közülük többen visszaesők, a „kisstílűek” kisboltokat, üzleteket vagy lakóházi tárolókat törnek fel. Azok, akik bűncselekményből élnek, általában „tuti címre" mennek, tudják, hol találhatók az értékek.

Jellemzően erőszakkal betörik, befeszítik az ajtót, ablakot, kivágják a rácsot, előfordult már, hogy a leeresztett műanyag redőnyt is szétvágták. Az úgynevezett profik nem igazán hagynak nyomot, ők erőszak nélkül jutnak a helyiségekbe. A zárt zárfésűvel nyitják ki, sokszor nem is venni észre, hogy bent jártak. A betörők ellen lehet és kell is védekezni. Hasznos lehet, ha akkor is zaj szűrődik ki a lakásból, ha a tulajdonos elmegy otthonról.

– Többször rögzítettek már a technikusok fülnyomot olyan lakás ajtajáról, ahová betörtek. Ez bizonyítja, hogy a bűnöző meggyőződött arról, hogy a ház üres – magyarázta Takács József.

A főhadnagy javasolta, hogy az értékeket ne az általában megszokott helyekre – fiókba, szekrénybe – tegyék. Csak annyi pénzt tartsanak otthon, amennyi éppen szükséges. A bankkártya „PIN kódját" se tegyék a kártya mellé.

Hosszabb idejű távollétnél gondoskodni kell arról, hogy a postaláda rendszeresen legyen kiürítve. Erre és a lakás felügyeletére meg lehet kérni egy rokont vagy egy megbízható szomszédot Rövid idejű távollétnél se hagyja senki nyitva az ajtót, ablakot, a földszinti lakásoknál még „bukóra” állítva se.

A műanyag nyílászáróknál a földszinteken érdemes rácsot felszereltetni, de segíthet a redőny leeresztése is –tanácsolta Takács József, s még hozzátette: –Ma már viszonylag kisebb összegért hozzá lehet jutni mozgásérzékelőkhöz, amelyek felszerelése hatásos lehet, ha másra nem, elrettentésre. Előfordult ugyanis, hogy amikor betörő kinyitotta az ajtót s meglátta az érzékelőt, inkább elment. Visszatartó hatású, ha egy időzített kapcsoló rendszertelen időközökben felkapcsolja a villanyt a lakásban, így amikor figyelik a bűnözők, azt látják, hogy van otthon valaki. A kamera ugyan drágább, de amellett, hogy elriaszt, videomagnóhoz kötve segíthet is a betörő megtalálásában.

Az osztályvezető megjegyezte: ne engedjenek be az emberek olyanokat a lépcsőházba, akik csak úgy becsengetnek és különböző indokokkal – arra hivatkozva például, hogy szórólapot hoztak – kéredzkednek be. Ha valamelyik szolgáltató alkalmazottjának vagy rendőrnek adja ki magát valaki, kérjék el az igazolványát, győződjenek meg arról, hogy valóban az, akinek mondja magát. Javaslom, hogy ha a lakókörnyéken valaki ismeretleneket, idegen autóban figyelő alakokat, gyanús mozgást lát, írja fel a rendszámot és telefonáljon az ügyeletre. Inkább többször menjünk ki feleslegesen, mint egyszer történjen bűncselekmény. Győrben vannak olyan városrészek, ahonnét rendszerint több jelzés érkezik – mondta végül Takács József.

30 éve – Csapatzászló rendőröknek

A rendőrnap alkalmából megtisztelő elismerésben volt része a Kapuvári Rendőrkapitányság állományának: a város önkormányzata megbecsülése és köszönete jeléül csapatzászlót adományozott a rend őreinek.

A tegnap délelőtt, a KSE-pályán tartott ünnepi program rangját emelte, hogy azon a megyei rendőrfőkapitányság vezérkarán kívül dr. Nagy Károly vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti osztályának vezetője és dr. NagySándor ezredes, az ORFK közbiztonsági főigazgató-helyettese is megjelent. A lobogó átadására a város fúvószenekarának koncertje, a kutyaiskola bemutatója, a huszártánc és a majorettek műsora után került sor. -A csapatzászló adományozásával köszönetünket és további együttműködési készségünket szeretnénk kifejezni - mondta Varga Gyula, Kapuvár polgármestere.

A zászló a kapuvári polgárok bizalmának, tiszteletének és megbecsülésének jele mindazokkal szemben, akik a rendőri pályát választották. A zászlót dr. Gorgosilits Fábián őrnagy, kapuvári rendőrkapitány vette át. Megköszönte az elismerést és ígéretet tett arra, hogy a továbbiakban is az elvárásoknak megfelelően végzik munkájukat. A rendőrség napja alkalmából dr. Gorgosilits Fábián és Varga Gyula polgármester főkapitányi dicséretben és jutalomban részesült, a Kapuvári Rendőrkapitányság állományának több tagját pedig soron kívül előléptette, illetve más jutalomban részesítette a kapitányság vezetője.

A program a továbbiakban kommandós- illetve karatebemutatóval, néptánccal, lövész,- és kerékpárversennyel folytatódott, befejezésül pedig a tűzoltók és a rendőrök csapatának nagypályás labdarúgó mérkőzésén szurkolhattak a kapuvári polgárok.