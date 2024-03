A fiatalember operatőrként az elmúlt években több magyar és külföldi film, dokumentumfilm és televíziós sorozatban dolgozott, részt vett például a Mintaapák és a 200 első randi forgatásán is.

Vass Gergely több magyar és külföldi film, dokumentumfilm és televíziós sorozatban dolgozott operatőrként Fotó: Magyar Kata



Mi inspirálta a pályaválasztásban? Mikor döntötte el, hogy operatőrként szeretne dolgozni?

Maga a döntés, hogy operatőrként szeretnék dolgozni az érettségi környékén fogalmazódott meg bennem. Nagyon erős filmélményeim voltak, rendszeresen jártam filmklubokba, ami csak megerősített ebben. Nagyon szerettem, hogy egy-egy vetítés után ott maradtak az emberek, megosztották egymással a filmekkel kapcsolatos tapasztalataikat, élményeiket. Elvarázsolt ez a világ, megéreztem, hogy milyen mérhetetlen ereje és hatása van a mozgóképnek.

Először nem operatőrként, hanem a National Geographic fotósaként képzeltem el a jövőmet, mivel beleszerettem a fotografálás rejtelmeibe. Azt terveztem, hogy beutazom a világot és fotós szemmel, a kamerán keresztül ismertetem meg a különböző kultúrákat az emberekkel.

Az, hogy végül mégis operatőr lettem, első mesterem Philippe Brame tanácsára történt. Gimnazistaként több alkalommal is részt vettem a nyári fotótáboraiban, ő vezetett be a képalkotás csodálatos világába. Francia mesterem, látva a képeimet úgy érezte, hogy az a képi gondolkodásmód és fogalmazásmód amivel rendelkezem, szétfeszíti az állókép kereteit. Az ő tanácsára adtam be a jelentkezésemet a Színház és Filmművészeti Egyetem operatőr szakára, ahova rögtön az érettségi után fel is vettek.

Egy-egy produkcióban felkérés alapján dolgoznak vagy Önöknél is casting zajlik?

A magyar filmek esetében főleg személyes felkérések alapján dolgozunk, hiszen az itthoni szakma kicsi, mindenki ismer mindenkit. A Most vagy soha! című filmre például Dobos Tamás, a produkció vezető operatőre kért fel, aminek nagyon örültem, mivel ez a legnagyobb volumenű magyar film, ami eddig forgott. Hihetetlen apparátust mozgatott meg, közel ezernégyszáz kollégával dolgoztunk ezen idő alatt. Külföldi filmek esetében pedig sokszor az önéletrajz és a filmográfia dönt, de előfordul az is, hogy az adott produkció vezető operatőre vagy producerei keresnek meg. Tulajdonképpen kézről kézre adják az embert, ha valaki már egyszer bevált, ahhoz utána ragaszkodnak. Több ilyen megkeresésem is volt, ami fantasztikus visszajelzés, jó érzés tudni, hogy számítanak rám és jegyzik a nevemet a szakmában.

Melyik a legnehezebb része a munkájának?

A munkám legnehezebb része a színfalak mögött történik. A mi szakmánk nem családbarát. 12 óra egy forgatási nap, ehhez jönnek még a megbeszélések és az utazás, sokszor heti hat nap. Mindez sokszor külföldön vagy akár egy másik kontinensen történik. Toleráns társra és családi háttérre van szükség ahhoz, hogy az ember ezt huzamosabb ideig tudja csinálni. Tizenkét éve vagyunk együtt a feleségemmel, aki fantasztikusan támogató légkört tud teremteni számomra az alkotáshoz, nagyon sokat köszönhetek neki, többek közt két csodálatos fiunkat, Marcit és Bálintot.

A Most vagy soha! című filmnek egyes jeleneteit Sopronban vették fel. Milyen érzés volt ismerős, hazai környezetben forgatni?

Hatalmas élmény volt azokon az utcákon forgatni, amelyeket olyan jól ismerek. Nagyon megörültem, amikor kiderült, hogy Sopronban vesszük fel a film egyes jeleneteit és a rendező is boldog volt, hogy van a stábban egy olyan ember, aki ismeri a várost. Előfordult az is, hogy másik helyszínt javasoltam, mert tudtam, hogy az a felvétel szempontjából tökéletesebb lesz. Mindenképpen személyes és szívet melengető élmény volt, hogy hazai pályán dolgozhattam, ismerős utcák és házak között.

A dokumentumfilmek, a mozifilmek vagy a televíziós sorozatok forgatása jelent nagyobb kihívást?

Igazán egyik sem jelent nagyobb kihívást, olyan munkának tekintem mindegyiket, amelyeket a legjobb tudásom szerint kell elvégeznem. Természetesen vannak műfaji sajátosságok, szabályok, amelyeket filmforgatás közben figyelembe kell venni, de nem tudom azt mondani, hogy alkotóként máshogy állnék egy dokumentumfilmhez, mint egy játékfilmhez, függetlenül attól, hogy mindegyiknek egyéni és saját szabályrendszere van. Ami leginkább különbözik az a technikai eszköztár. A sorozatoknál például fontos szempont, hogy hány hasznos percet lehet fölvenni egy nap, a világításban át kell-e állni mondjuk reggelről éjszakára. A dokumentumfilmek forgatásánál pedig a legnagyobb kihívást a kis etapok jelentik, hiszen lehet, hogy négy napot forgatunk, utána pedig egy hónapig semmi sem történik, de készenlétben kell állni.

A film elsősorban csapatmunka eredménye - vallja a fiatal operatőr Fotó: Ádok Róbert

Amikor dokumentumfilmet forgat mi alapján választ témát?

Operatőrként teljes mértékben a rendező kezében vagyunk, ő határoz meg mindent. A film elsősorban egy csapatmunka eredménye, de az alfája és omegája mindig a rendező és általában ő hozza a témát. Arra is volt példa, hogy produceri oldalról jött a elkérés adott témára.

Melyik munkájára a legbüszkébb eddigi pályafutásában?

Az egyik az Ultra című dokumentumfilm, amelyet a Spartathlonon forgattunk Simonyi Balázzsal, a másik pedig A Virágvölgy, ami az első saját nagyjátékfilmem volt operatőrként. Ennek a filmnek az utóélete is nagyon szép volt, Karlovy Varyban megkapta a zsűri díját és utána további negyvenhárom nemzetközi fesztiválon vett részt.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Előkészítés alatt van egy magyar sci fi sorozat DVNA címmel, aminek nagyon várom a forgatását és azt, hogy végre el tudjuk kezdeni. Sokéves szerelem gyerekünk, aki már nagyon szeretne megszületni.