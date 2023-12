A megszerzett tudásomat a fájdalmak enyhítésére fókuszálom – hangsúlyozta Ősz Andrea, akinek munkáját szakmai zsűri is elismerte a világversenyen, két kategóriában is dobogóra állhatott.

– Bámulatos eredményt ért el nemrégiben a masszázs-világbajnokságon. Gratulálok!

– Közel 100 ország 370 masszőre között lettem két kategóriában dobogós. A csípő-derék mobilizációs gyakorlatsoromat aranyéremmel, míg az ázsiai–keleti masszázsgyakorlat-soromat ezüstéremmel jutalmazták. A megmérettetésen ázsiai bíróink voltak nyolcvan százalékban, és a verseny több fordulóból állt. Ezért is hatalmas elismerés ez a két helyezés. Ezek az eredmények is megerősítenek abban, hogy jó az út, amin elindultam. A díjátadó gála februárban Szingapúrban lesz. A versenyzést ugyanakkor ezzel abbahagyom, és megszerzett tudásomat a fájdalmak enyhítésére fókuszálom.

– Hogyan készült erre a versenyre? Mivel kellett bizonyítani?

– A szingapúri versenyre több szakmai gyakorlatsort kellett bemutatni videóban. Ez azért is nehezebb, mint élőben versenyezni, mert egy videót meg lehet állítani, vissza lehet nézni egy-egy mozdulatsort, így a zsűri pontosabban tud értékelni. Minden mozdulatnak tökéletesnek kell lennie, számít, hová rakom a könyököm, mennyire ismerem az emberi testet, az anatómiát, mennyire egyénre szabott a kezelés, hogyan dolgozom együtt a vendéggel, milyen a testtartásom a masszázs közben. A filmnek egyébként vágatlannak kellett lennie fekvő képpel és pontosan 30–35 percesnek, egyébként pontlevonással járt. A feladat adott volt: a csípő és derék mobilizációját kellett végezni keleti masszázs stílusban. Nagyon fontos volt a profi videós mellett az is, hogy olyan modellt válasszak, akivel ki tudom hozni a maximum maximumát, akinek nincs sérülése és bírja is a masszázst. Ezt a szerepet egy régi ügyfelem vállalta, és az is adott volt, hogy ő milyen ruhát viseljen. A döntőben thai bíróim voltak. Nagy öröm, hogy az aranyérem mellett a leglátványosabb spa masszázs kategóriában egy ezüstöt is sikerült kiérdemelnem. Ez a felkészülés sok feladatot adott, de abban is segített, hogy koncentráljak, ne égjek ki.

– Ilyen világszintű eredményekhez nagyon sok tudás szükséges. Mióta dolgozik masszőrként? Hogyan képezte magát?

– Eredetileg matematika és kémia szakos tanárként tevékenykedtem, imádtam tanítani, gyerekek között lenni. Aerobik- oktató is voltam, a sport nem állt távol tőlem, ismertem a test anatómiáját. 14 éve találtam rá a thai masszázsra, évekig párhuzamosan műveltem a tanítással. Aztán választani kellett, az utóbbi mellett döntöttem. Úgy érzem, van is erre készségem. Első lépésként egyébként egy budapesti tanfolyamra iratkoztam be. Azóta is hálás vagyok a tanárnőnek, aki négy nap alatt a keleti masszázsról egy hatalmas anyagot adott le, az alapokat. Ezt még nagyon sok tanfolyam, képzés követte, de autodidakta módon is igyekeztem gyarapítani ismereteimet. Ugyanakkor mindig is érdekelt, hogy milyen egészségügyi gondokkal fordulnak hozzám a pácienseim, és nincs két egyforma eset. Egyedi megoldásokat kell a problémáikra keresni. Jómagam nem relaxmasszázst végzek, hanem a fájdalmak enyhítése a célom. Kiemelten a csípő- és derékfájdalmakra koncentrálok.

– 14 éve tevékenykedik masszőrként. Mit tapasztal, romlott az egészségi állapotunk?

– Napjainkban egyre hangsúlyosabb az egészséges életmód. Akik ezen az úton indulnak el, egészségesek, nem biztos, hogy hozzám fordulnak, mert nincsenek fájdalmaik. Azt viszont látom, hogy a Covid milyen hatalmas károkat okozott. Sokan még mindig home office-ban dolgoznak, ülőmunkát végeznek, és ezt a hátuk, derekuk megérzi. Lehet, még azt a minimális mozgást sem végzik, amit eddig az otthonuktól az autóig, onnan a munkahelyükig megtettek. További tapasztalatom, hogy a fájdalmak nem korfüggőek. Aki munkájából adódóan csak áll vagy csak ül, ott nagyon előjönnek a problémák, akár már korábban is.