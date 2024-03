NYÍLT NAP HOZTA AZ ELSŐ LÉPÉST

- Utólag gondolom már tisztábban látja maga mögött az utat, amit megtett az akadémiáig. Előre eldöntött, határozott lépések voltak ezek?

- A győrsági, majd a töltéstavai általános iskola után a győri Jedlikben tanultam informatika szakon. Itt a matematika, fizika, informatika, programozás kerül előtérbe, és megmondom őszintén, nem voltam egyikben sem túl tehetséges. Az érettségi szerencsére kellően jól sikerült ahhoz, hogy tudjak jelentkezni egyetemre. A középiskola utolsó évében a diákoknak van lehetőségük mindenféle nyílt napokra elmenni, így kerültem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyílt napjára. Akkor láttam először magyar katonát, a honvédséggel kapcsolatban abszolút semmilyen tapasztalatom nem volt. Megtetszett, de kezdetben még csak a kalandot kerestem. Céltudatosság van bennem, de a célok is folyamatosan változnak az emberben, úgy, ahogy új tapasztalatokat nyer, új embereket ismer meg, és ezek a tapasztalatok később új lehetőségeket fognak nyitni, a lehetőségek pedig új célokat is. Nagyon fontos az is, hogy jó csapatjátékos legyen az ember, mivel egy szakaszparancsnok mindig egy szakasznak a tagja, attól függetlenül, hogy ő a parancsnoka. A szakasz teljesítménye mindig a szakaszparancsok minőségének a mércéje.

- Milyen távlati tervei vannak?

- Szeretnék maradni a lövészpályán, hiszen a most szerzett tudást, tapasztalatot leginkább ott tudom kamatoztatni. Elsősorban szakmai gyakorlatokon vettem részt, emellett nyitott vagyok természetesen új kihívásokra is, de egyébként a 39-es gépesített lövész zászlóaljnál minden lehetőség adott, hogy a most hazahozott tapasztalatot és tudást a legjobb helyen tudjam kamatoztatni a későbbiekben is. Debrecenben az elöljáróim támogatják, hogy ami tudást a fiatal tisztek hazahoznak, akár külszolgálatról, akár külföldi tanfolyamról, de a Magyar Honvédségnek is vannak nívós tanfolyamai, azt tudják kamatoztatni. Hamarosan visszatérek Nagy-Britanniába, Walesbe, ahol folytatni fogom, amit Sandhurst-ben abbahagytam, felkészülünk a lövész szakaszparancsnoki beosztásra.