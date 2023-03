Nagy megtiszteltetés, örültem az elismerésnek, és köszönöm annak, akinek eszébe jutottam, és előterjesztett

– mondta a település vezetője, aki egyébként 1990-től már mint képviselő ténykedett a községben, két cikluson át volt alpolgármester, és 2006-tól látja el a polgármesteri teendőket. Legnagyobb eredményei között említette az óvoda megépülését, út- és járdaépítéseket, a temetőkerítés és a közösségi ház elkészültét, az iskola és a községháza felújítását.

- Tervek még továbbra is vannak. Elsődlegesen a további út-, és járdafelújítás szerepel az elképzelések között, mindezekre keressük a lehetőséget, illetve bízom benne, hogy a falun átfutó állami utak is sorra kerülnek. Minden egyes fejlesztésre szívesen gondolok vissza, amit sikerült elérni. Persze a fejlődéshez, és az egységes faluképhez kell az itt élők hozzájárulása, tenni akarása is, hisz ők is rendezetten tartják a portáikat. Jól eső érzés, mikor az átutazók megdicsérik, hogy milyen szép a falu. Nem beszélve arról, hogy emelkedik a lakosságszám. Megközelítjük már az 1100-as lélekszámot, míg 2006-ben nem értük el a 900-at – mondta a polgármester, aki a jövőt illetően hozzátette: