Faluból város lett Fertőszentmiklós és sikerült a civil szférát megerősíteni - erre a legbüszkébb 21 éves településvezetői munkájának eredményei közül Horváth Tibor polgármester. No meg arra, hogy sok fiatal család költözik a környékről a nyugodt, élhető kisvárosba.

Az elmúlt két évtizedben látványosan fejlődött Fertőszentmiklós. 2008-ban városi rangot kapott, beérett a település- és gazdaságfejlesztési koncepció.

- Ha ki kellene emelni valamit a húsz évből, akkor elsőként a civil szféra megerősítését említeném. Sikerült összetartani és megerősíteni azokat a szervezeteket, kulturális és hagyományőrző egyesületeket, amelyek értéket teremtenek és közösségformáló tevékenységet végeznek - mondta Horváth Tibor, aki 33 éve, a rendszerváltáskor lett önkormányzati képviselő, 21 éve pedig a polgármesteri székből irányítja a kisvárost. Nemzeti ünnepünkön a város érdekében végzett eredményes munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott. Nem ez az első díj, amivel elismerik a teljesítményét, nyolc évvel ezelőtt megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet.

Fotós: Máthé Daniella

Nemcsak a szűken vett lakóhelyéért dolgozik, a térségfejlesztésből is aktívan kiveszi a részét. A Sopron-Fertőd kistérség alelnöke, a Leader szervezet elnöke, valamint a megyei közgyűlés tagjaként aktív alakítója a térség gazdasági életének.

- Fontos, hogy az embernek hosszútávra, tíz-tizenöt évre előre legyenek tervei. Apróbb dolgokat átírhat az élet, de a főbb vonalat tartani kell és ügyelni a gazdaságosságra. Csak olyan létesítményeket szabad építeni, amiket fenn is tudunk tartani. A meggondolatlan, látványberuházások tönkre tudnak tenni egy települést - figyelmeztetett. Hozzátette, az önkormányzattal mindig arra pályáztak, ami hasznos, nem pedig arra, amire pénzt adtak. Felújították többek között az iskolát, a művelődési házat, most pedig önerőből az idősek otthonát és az úthálózatot korszerűsítik, de sok minden más is épül, szépül még a Fertőszentmiklóson.

A polgármester büszke rá, hogy a település lakosságszáma folyamatosan növekszik, meghaladja a négyezret. Az utóbbi években több, mint száz építési telket alakítottak ki, mostanra valamennyi elkelt. Az óvodában egyre több a kisgyermek, csoportszoba bővítésre lesz szükség, aminek örömmel tesznek eleget. Főként a térségből érkeznek fiatal családok, kihasználva a nyugodt, élhető kisváros adta előnyöket.

- A következő húsz évre is megvannak a városfejlesztési terveim - válaszolt félig viccesen a jövőt firtató kérdésre. Azt mondta, ha az egészsége engedi, a következő önkormányzati ciklusba is belevág. Szeret Fertőszentmiklósért dolgozni, úgy érzi, a mostani kitüntetés is a közös munka elismerése. - Számomra nincs kis, vagy nagy ügy, csak feladat, amit meg kell oldani. Hozzám bármikor oda lehet jönni, ha elküldenek a boltba, akkor rögtönzött fogadóóra van - mondta nevetve.