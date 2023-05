„Pár perc alatt odalett egy élet munkája” – kezdte a Kisalföldnek Kolompár Anita, aki elmesélte, hogy vált néhány perc alatt a tűz martalékává az otthonuk, amit vélhetően a kéményből kipattant szikra okozott.

– A gyerekek az emeleten, a szobában játszottak. A lányom leszólt, hogy füst van. Gondoltam, biztos a kályha füstjét érzi. Kinyitotta az ablakot, és abban a pillanatban felcsaptak a lángok, ekkor már kiabált, hogy „Anyu, tűz van, ég a ház!”. Azonnal hívtuk a mentőket, tűzoltókat, megkezdtük az oltást, de hirtelen akkora füst támadt, hogy ki kellett menekülnünk a házból – mondta.

Két család és a nagymama, összesen tizennégyen laktak az ingatlanban, ebből hét gyermek. Szerencsére mindenki ki tudott menekülni.

– Ahogy voltunk, úgy futottunk az utcára, nem volt időnk semmit kimenekíteni. A második szomszéd egyből hozta a kabátokat, meleg teát. Jóformán semmink sem maradt – tette hozzá Anita, aki hálás az elmúlt időszakban kapott segítségért. A családsegítő és az önkormányzat egyből melléjük állt, biztosítják az átmeneti lakhatásukat: – Nem volt fürdőhelyiség, szereltettek be bojlert, kis zuhanyzó is lett, lakhatóvá tették az átmeneti szállásunkat. A lányom iskolájában is segítettek, volt, aki a munkáját ajánlotta fel – sorolta.

A szociális központ munkatársai aktívan közreműködnek a gyűjtésben, hisz jól jön a vállalkozói részről akár a munka, akár a támogatás. A kár jelentős, az előzetes kalkuláció szerint a 6 millió forintot is elérheti, így minden segítség elkél. A tető tönkrement, akárcsak az ingatlanban található bútorok. Tovább rontotta a fedetlen ingatlan állagát az esős időjárás.

– Amíg nem rendeződik a helyzet, addig maradhatunk az átmeneti szállásunkon, rezsit nem kell fizetnünk. Minél előbb szeretnénk azonban visszaköltözni, a nagymama is átmenetileg a rokonoknál van. Még nem látjuk tisztán a jövőt, el vagyunk keseredve, de azért bizakodunk.

A Kisalföld Jóakarat hídján keresztül 200 ezer forinttal támogatjuk azt, hogy a család mielőbb visszaköltözhessen, amit örömmel fogadtak. Aki teheti, akár munkával, akár építőanyaggal vagy adománnyal segítene a családokon, a Nyitott Kapu-Vár szociális központon keresztül megteheti.

Segíthet Ön is!

A Jóakarat hídja olvasóinkat köti össze a rászorulókkal, az önök adományaiból segíti őket. Ha bármekkora összeggel hozzá szeretne járulni a támogatásokhoz, azt a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00100008-as számlájára utalással megteheti. Köszönjük!