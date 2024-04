Meghosszabbítottuk a nevezést a Tündérszépekre, te se maradj le a versenyről! A múlt héten elkezdtük bemutatni a hölgyeket a Tündérszépek országos szépségversenyen, melynek első körében régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Győr-Moson-Sopronban, Vasban és Komárom-Esztergomban. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak. A versenyre még lehet jelentkezni, egészen május 12-én 23:59-ig.