Az 51 éves nagymama és férje nevelik pár éve tíz- és tizenkét éves unokáikat. A harmadik unoka nemrégen elutazott az édesanyjához külföldre. Tünde imádja őket, mindent megtesz értük. Három éve azonban rossz­indulatú daganattal műtötték, majd kezelték. Még nem jött rendbe, ráadásul a Covid az elsők között terítette le. Tizenhárom napig volt lélegeztetőgépen, a halál torkából jött vissza. Az akkor átéltek maradandó nyomot hagytak a lelkében, azóta pánikbeteg.

Nemrég a három védőoltás ellenére ismét elkapta a betegséget, szerencsére most nem járt olyan súlyos következményekkel. Pedig veszélyeztetett, mert többféle betegségben szenved. Mégsem ezért fordult kérelemmel alapítványunkhoz, hanem mert kilátástalannak tűnő helyzetbe kerültek anyagilag.

Az előző albérletükben majdnem háromszázezer forintos gázszámlahátralékuk keletkezett. Az ősszel kézhez kapott számlát nem is érti, hiszen nagyon takarékosan bántak a fűtéssel. Mindenesetre nem szeretnének tartozni, így folyamatosan törlesztene. Férje azonban októberben elveszítette a munkáját, álláskeresési járadékot kapott rövid ideig.

– Az építőiparban dolgozott, de a válság miatt leépítés volt a cégnél. Azóta próbál munkát szerezni, ám még nem sikerült. Alkalmi megbízásokból igyekszik bevételhez jutni, mert a családi pótlék mellett jelenleg nincs más. Most jutottunk Győrben albérlethez, szerencsére itt a bérleti díj és a rezsi egyösszegű. Nagyon bánt, hogy ilyen helyzetben vagyok, mert mindig dolgoztam, beszélek németül is – mesélte könnyek között az asszony, aki azt is elmondta, egyetlen öröme, hogy unokái jól tanulnak, szorgalmasak, sokat segítenek neki.

Mint mondta, az alapítvány támogatásából százhúszezer forintot a gáz törlesztésére fordít, a gyerekeknek vesz valami kedvességet Mikulásra, a többit beosztja.