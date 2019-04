Sopron, Fraknó, Pannonhalma - 3 nagyszerű program a hétvégére!

1. Zséda, a szerethető díva

Zséda-koncert

április 12., péntek, 19 óra

Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ, Sopron

Soproni koncertjén kiváló zenészekkel várja sajátos történetmesélésére hallgatóit. Kalandozás lesz a műfajok között, az érzelmek lágy hullámhosszán.

2. Húsvéti készülődés és vásár Fraknón

Április 13-14. (szombat, vasárnap), 10-18 óráig

Fraknói vár

Hisz abban, amit tesz, dalaiban azokat a témákat dolgozza fel, amik számára is fontosak, önmagát adja a színpadon is – ezért hiteles és ezért szeretjük már húsz éve. Zséda április 12-én a soproni Liszt-központban ad koncertet.Zsédenyi Adrienn, azaz Zséda a Cotton Club Singers alapító tagjaként vált ismertté. A popdalok mellett hallhattuk már jazz-, blues-, soulzenét, valamint sanzonokat énekelni, de repertoárjában klasszikus dalok, áriák is helyet kaptak. Soproni koncertjét is ez a sokszínűség jellemzi majd. A Szeress most naiv romantikájától a Fosszíliák melankóliájáig albumokon, klipeken keresztül szövődnek a történetek, íródik a mese, melyeket Zséda dalol nekünk szerelmekről, életekről, vágyakról, kudarcokról.– Sopronba mindig különös érzésekkel jövök, hiszen bár levelező szakon, de itt szereztem a szociálpedagógus-diplomámat. A vizsgák drukkja, a város hangulata és a sok jó élmény mély nyomokat hagyott bennem. A Cotton Club Singersszel szintén jártunk itt, s önálló koncertem is volt, most pedig egy feldúsított repertoárral érkezem. Reményeim szerint fejlődtem is az utolsó soproni koncert óta és tudok majd újat adni – mondja a tőle megszokott természetes mosollyal Zséda. Bevallja, rengeteg munka van abban, hogy már két évtizede az élvonalban énekel, de minden pillanatát élvezi a feladatainak.– Boldoggá tesz, hogy azt tehetem, amit mindig is tenni akartam. Már kisgyerekként színpadra vágytam, bár egy ideig ingadoztam a színészet, a tánc és az éneklés között. Végül csaknem mindenből jutott. Hiszek abban, amit csinálok, önmagamat adom, arról énekelek, ami engem is foglalkoztat, s ez talán átjön a hallgatók számára. A kívülállók néha nehezen tesznek különbséget az alkotó ember és a népszerűséget hajhászó előadók között, de engem ez a verseny nem érdekel. Nem mindenáron akarok tapsot. Egész egyszerűen szeretném átadni az érzéseimet és kicsit megemelni az embereket – vall motivációiról az énekesnő.Zsédának nemcsak bájos személyisége, kifinomult ízlése a védjegye, hanem az is, ahogy a jó ügyek mellé áll. Népszerűségét is felhasználva kampányol a családon belüli erőszak ellen, a természetvédelemért vagy éppen a magyar divatért. Igazi díva, aki ráadásul a szemünk előtt vált naiv, fiatal lányból „nagyasszonnyá".Húsvéti vásár fogadja a Fraknói várába látogatókat. A hétvégén kézműves portékák, húsvéti dekorációk és kulináris finomságok között lehet válogatni a vár történelmi pincehelyiségeiben.Markus Pribila segítségével szombat és vasárnap 13 órakor azt is megtudhatjuk, hogyan kelesztik, sütik a fánkokat a helyi pékségekben, vagy hogyan működik egy automata lekvártöltő. Szombaton 14.30 órai kezdettel a vadvirágkoszorúk kötési technikáit sajátíthatják el az érdeklődők. Vasárnap 11.00 órakor a látogatók beavatást nyerhetnek a tavaszi gyógy- és vadnövények világába, majd meg is kóstolhatják a belőlük készített különféle szendvicskrémeket, 14.00 órakor pedig azt tudhatják meg, hogyan kényeztethetik bőrüket a gyógy- és vadnövények segítségével. A vásárra a belépés ingyenes, a kiállítás térképe a résztvevőkkel csatolva.A gyerekeket mindkét nap 10.00-től 17.00 óráig kreatív kézműves foglalkozás és állatsimogató várja, 12.30 és 15.15 órakor pedig indul a nagy tojáskeresés a várban, amelyre a várat védő krokodil alatt várjuk őket.