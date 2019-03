Retró zenekarral próbál Fekete Dávid

Fő a jókedv

Népszerű műfaj

A Beatlestől az LGT-ig

A zenei tehetségkutató tévéműsorban megismert Fekete Dávid manapság legtöbb idejét szülővárosában, Győrben tölti. Vállalkozásaival foglalkozik és rendszeresen önálló fellépésekre hívják, így gyakran látható színpadon is. Meg szokták kérdezni tőle, van-e zenekara és hívták is többe énekesnek, de az ország távolabbi részeibe. Ezért örült, amikor győri ismerőse, Németh István egy beszélgetés során megemlítette, hogy több időt akar szánni hobbijára, a zenélésre. Így jött a retró együttes alapításának ötlete. A tagok főállásuk mellett szívesen játszanak hangszereken, énekelnek, vannak köztük rutinos zenészek és fiatalok is.– A zene alkalmas az érzelmek megélésére, ezért fontos az a fajta szórakoztatás, amit együttesünk nyújt és a legtöbbekben számos emléket idéz fel – mondta el Dávid. Németh István pedig arról beszélt, hogy a jókedv jellemzi a közös gyakorlást a próbákon, ezt adnák át szívesen a közönségnek, ezért szeretnék tudásukat bemutatni. Az együttes minden tagja győri, környékbeli vagy innen származik.A Fekete Dávid és az Old-Gold Retro Band három számáról stúdiófelvétel készült. Így a Muzsika TV-ben már hallható előadásukban a Grease, a musicalfilm slágere, a Belehalok, Takáts Tamástól a Megöl a vágy és Ákostól az Ilyenek voltunk, ami Dávidnak gyerekkora óta kedvence és szövege illik ahhoz a fajta nosztalgiá-hoz, amit zenéik képviselnek. Élőben is hamarosan látható lesz az együttes, várhatóan környékünkön is. Már kaptak felkéréseket, de csak akkor vállalnak fellépést, ha megfelelő minőségben összeállt a műsoruk. Ehhez még pár hét gyakorlás szükséges.A zenekar tagjaihoz közel áll a ’60–70–80–90-es évek zenéje. Feldolgozásaik során nagyrészt megtartják eredeti stílusukat, hiszen jól megírt slágerek, de egyéniségük is érezhető lesz előadásaikkor. Például kihasználja a csapat, hogy billentyűsük komolyzenei végzettségű, de ki akarja próbálni magát a rockzenében, így a klasszikus zenei hangzást is beleviszik számaikba. Azt szokták mondani, a legtöbb embernek egész életében azok a zenék maradnak a kedvencei, amelyek fiatal korában slágerek voltak. A retró zenék viszont manapság nemcsak az idősebbek, hanem a fiatalok körében is népszerűek, ők is hallhatták ezeket kiskorukban és mivel dallamosak, sokan szívesen táncolnak, buliznak ezekre. Németh István, aki régiségkereskedő, ezeket is a múlt olyan értékeinek tekinti, amikkel érdemes foglalkozni.Az Old-Gold pedig – ahogy a neve is jelzi – különböző előadók leginkább kedvelt dalait válogatta össze. Főleg magyar számokat játszanak, de világszerte ismerteket is, többek közt a Queentől, Bob Dylantől, Joe Cockertől, Tom Jonestól, a Beatlestől, a Piramistól, a Republictól, a Bikinitől, Máté Pétertől, az LGT-től. A győri zenekar terveiről többet megtudhat honlapjukon (old-gold.hu).