Négy sávot aszfaltoznak péntekig a Szigethy Attila úton Győrben

Keddtől péntekig aszfaltozzák a Szigethy Attila út négy sávját a Tihanyi Árpád út és a Bartók Béla út között – tudatta a Kisalfölddel Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke.



Az aszfaltozás során irányonként egy-egy sáv lesz járható – ez a forgalmi rend ugyan nem sokban különbözik a mostani állapottól, de az aszfaltozás miatt nagyon sok munkagép, aszfaltszállító fog dolgozni viszonylag kis területen, így a szabad forgalmi sávok szűkebbek lesznek néhány napig – figyelmeztetett a szakember.



A munkák előrehaladtával váltakozó kiosztással lesznek használhatók a forgalmi sávok. A Szigethy Attila útnak a Bartók Béla és Tihanyi Árpád úti csomópontja is korlátozva lesz néhány órán keresztül, mert a csomóponthoz közeli aszfaltozást is el kell végezni. A közel 25 méter hosszú géplánc keresztben fog haladni a mellékágon.

A Szigethy Attila út felújítása mintegy 400 millió forintból tavaly kezdődött el, a beruházás része a Verseny utca vásárcsarnok felőli szakaszának rácsatlakozása. Az átépítéssel új csomópont születik a Tihanyi Árpád út és Bartók Béla út közötti szakaszon. A Szigethyről jobbra lehet majd lekanyarodni a csarnok felé és onnan vissza is jobbra kell ráhajtani a Szigethyre. A teljes befejezés májusra várható.