Megyei gyermek és ifjúsági horgászvetélkedő

A rendezvényen a fiatal horgászok szellemi ismeretekben, célba dobásban és halfogásban mérték össze a felkészültségüket.



A versenyre 37 fiatal érkezett, köztük tízen a legkisebb korosztályból. Az idei évben az ifjúságiak is 8 fővel képviseltették magukat, ami örömteli a korábbi évek alacsony részvételével szemben. A legkisebbek az ivadék kategóriában versenyeztek, összesen 11 fő, köztük két pici lány. A legfiatalabb még óvodás korú Hatos Dávid már most olyan mély ismeretekkel rendelkezik a halakkal kapcsolatban, hogy a tesztírásnál egyetlen hibával válaszolta meg a kérdéseket. Ebben a korosztályban összességében Kovács Hunor diadalmaskodott, aki szintén csaknem mindent tud már a halakról fiatal kora ellenére.



A legnépesebb tábora a 10-14 éves (gyermek) korosztálynak volt, 17-en versengtek a kupákért, díjakért.



A versenyt a Mosoni-Duna holtágon rendeztük. A négy tusa a tesztírás, a barkácsolás, a célba dobás és a horgászat a fenti három korosztályban zajlott. A gyerekeknél is jobban izgultak a szülők, kísérők. A horgászversenyt szép időben sikerült megrendezni és a tavalyi évhez képest szerencsés volt a korábbi lebonyolítás, mert az utolsó pillanatot kaptuk el, amikor a nyárfa pihe intenzíven elkezd szállni. A versenyen a legifjabbak a horgászbottal való célba dobás helyett kislabdát dobtak és a halfogásnál náluk nem a súlyt mértük, hanem a fogott halak darabszámát hasonlítottuk össze. Az ifik felkészültsége a halfogásban mutatkozott meg leginkább, hiszen Stoller Ambrus, a Szigetközi HE fiatal horgásza közel 10 kg halat fogott.