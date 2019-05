Közös válasz a vízügyes kihívásokra Győrben

„A klímaváltozás új kihívások elé állította a szakmát, s csökkentenénk a vízügyes ágazat közép- és felső vezetői szakemberhiányát is. A Széchenyi Egyetemmel való kapcsolat lehetőséget teremthet erre" - mondta bevezetőjében Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője. Hozzátette, a körülmények megváltoztak, az árvizek magasabb szinten érkeznek, gyakoribb az aszály, így a vízkészlet gazdálkodást is ehhez kell tervezni. A kutatás is „gyenge lábakon áll", az árvizekre, az öntözésbiztonságra válaszok kellenek, megfelelő megoldások, technológiák.