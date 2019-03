Kezdődik a kórházi parkoló építése Győrben - Ideiglenes helyen állhat meg a Petzbe tartó autós - látványterv

Nem kell magyarázni, miért van égető szükség egy parkolóházra a nyugat-dunántúli régió legnagyobb kórházánál. Fotó: H. Baranyai Edina

Áprilistól nagyjából egy évig a volt Vadász-laktanya helyén állhatnak meg a kórházba autóval érkezők.

Egy lehetséges útvonal a volt Vadász-laktanyától a Petz kórházig gyalogosan

Ez már a végleges látványterv, amelyen látszanak a tetőn elhelyezett napelemek is.

Milyen megoldások vannak?



A már nevezett január 10-i írásunkban válaszoltunk erre a kérdésre. Mert a beteggel érkező autósnak nyilván nem mindegy, hogy 100 vagy 300–400 métert kell-e gyalogolnia. Elvileg megúszható ez is, ha ugyanis csak addig hajt be a kórházi bejárathoz, amíg leteszi a hozzátartozót, nem parkol le, hanem megy tovább megállóhelyet keresni a sorompón túl, akkor nem kell fizetnie. Máskülönben igen, mégpedig jelentős összeget: a második fél óra lejárta után minden fél órában 1000 forint a parkolás a győri kórháznál. A szomszédos plázánál is fizetőssé tették már korábban a parkolást – pontosan azért, mert a bevásárlóközpont vendégeinek már nem maradt parkoló. Ott ugyanis részben a kórházba érkező látogatók, részben az egészségügyi dolgozók parkoltak, nyilván muszájból. A kórházi dolgozóknak egyébként most 41 parkolót alakítanak ki az intézmény területén belül: ez utóbbiról is a polgármester számolt be.

Parkoló: tavaszra meglehet az építő című, 2019. január 10-én jelent cikkünkben jeleztük, hogy az adyvárosi és a kórházi parkolóproblémát remélhetőleg egyszerre enyhítő beruházás célegyenesbe ért. Március elejére ígérték, hogy megnevezik a kivitelezőt, most ez is megtörtént: Borkai Zsolt győri polgármester kérdésünkre elmondta, a West-Hungaria Bau csoport építi meg a kórházi parkolólemezt.A beruházás részletei ismertek lehetnek, hiszen többször írtunk róla, de a lényeget összefoglaljuk. A létesítményt a Vasvári Pál utcával párhuzamosan futó, jelenleg rendszerint telt házas két parkolóutca helyén húzzák fel. Földszintje, első emelete és tetőszintje összesen 359 kocsi befogadására lesz alkalmas, ami 218-cal több, mint amennyi jármű azon a területen jelenleg parkolhat. Eldőlt az is, mennyit kell majd fizetni: a győri közgyűlés döntése alapján a III. díjövezetbe sorolták, itt a díj hétköznapokon 100 forint óránként, a hétvégi parkolás pedig ingyenes.Új elem – ilyen részletességgel ugyanis nem beszélt még a polgármester sem a beruházásról –, hogy a tetőn napelemek lesznek, terveztek oda elektromosautó-töltőt; liftet és biztonságos kerékpártárolókat is. A Modern Városok Program egyik fontos beruházása ez, amely sok éve húzódó, s egyre feszítőbb problémára lesz (stílszerűen) gyógyír.A számok mindezt alátámasztják: a Petz-kórház régiós feladatot lát el, vagyis nagyon sokan érkeznek oda autóval. Több mint egymillió járó- és csaknem 59 ezer fekvőbeteget lát el évente a Petz.Az önkormányzat az elkészült tervek alapján európai uniós nyílt közbeszerzést hirdetett a kivitelezésre (tavaly augusztusban írták ki a pályázatot); a győztesnek az ideiglenes parkoló kiépítését is vállalnia kellett. Nem kérdés, hogy szükség van erre, hiszen az építkezés miatt az egyébként is túlzsúfolt parkoló jelentős részét le kell zárni. Az, ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a mostani száz helyett nagyjából 300 métert kell majd gyalogolnia annak, aki a kórházba, illetve annak rendelőintézetébe megy. (A praktikus tudnivalókról hamarosan külön cikkben beszámolunk.)