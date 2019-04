Kétszáz milliónyi Audi-alkatrészt találtak a vági családi ház két szobájában

Eredeti hivatása szerint nem autó-, hanem víz-, gáz- és fűtésszerelő a vádlott, az azonban látszik, hogy nagyon ért a motoralkatrészekhez. A perben résztvevőknek ugyanakkor egy autóipari gyorstalpalón kellett részt venniük, hogy követni tudják, miről is van szó.



A lényeg: a vád szerint a férfi két telephelyen és négy ingatlanon tárolta azokat a gépjárműalkatrészeket, amelyeket beépítési, illetve értékesítési céllal folyamatosan vásárolt. Az egyik helyszínen, egy vági családi ház csurig megtöltött két szobájában több, mint 700 darab – 205.796.680 forint összértékű – alkatrészt találtak.



Ezek kivétel nélkül új alkatrésznek minősültek azzal, hogy egy részüket a gyártás folyamán tesztüzem alá helyezték, illetve minőségbiztosítási okokból vizsgálat alá vonták; amiatt néhány esetben használatra utaló elváltozások keletkeztek rajtuk. A vád állítja, hogy az alkatrészek az Audi Hungaria Zrt. tulajdonát képezték, s azokat ismeretlen elkövetők 2011-től kezdődően – pontosan meg nem határozható időpontokban és körülmények között – a beszállítás, a raktározás, illetőleg a termelés folyamán jogtalanul eltulajdonították a győri üzemből.Ezek kivétel nélkül új alkatrésznek minősültek azzal, hogy egy részüket a gyártás folyamán tesztüzem alá helyezték, illetve minőségbiztosítási okokból vizsgálat alá vonták; amiatt néhány esetben használatra utaló elváltozások keletkeztek rajtuk.



A vádlott nem ismeri el a felelősségét, vagyis tagadja a vádat, s bár tanúvallomást nem tett (de folyamatosan jegyzetelt és kérdezte a tanúkat), a védelmét ellátó jogászoktól megtudtuk, az ő álláspontjuk szerint az alkatrészek legális úton kerültek hozzá, nem úgy, ahogy a vád állítja, s erről a védencüknek papírjai is vannak. „Csak az Audi szava erősebb volt."



Ezt kell eldöntenie majd a bíróságnak, illetve azt, hogy mennyi a valós kárérték. A vád több mint 200 millióról beszél, a védelem ennek töredékéről, ezért is szorgalmazzák magánszakértő kirendelését.



Egyelőre csak az első tárgyalási napon vagyunk túl, s ezen az Audi, illetve az egyik magyarországi beszállítójának szakértőit hallgatták meg. Felmerült természetesen, hogy az Audi leltárából hiányzott-e ez a tetemes mennyiségű alkatrész, s ezért bukott-e ki az ügy? A válasz: nem. Nem az Audi feljelentése nyomán indult a rendőrségi vizsgálat sem, hanem – mint megtudtuk – egy autólopási ügy következményeként jutottak el a vádlott raktáráig.



Az audis szakértők azt is elmondták, hogy önmagában egy leltárhiány miatt egyébként sem tesznek rendőrségi feljelentést. A szokásjog az a vállalatnál – sok év tapasztalata alapján –, hogy ha tetten érik az illetőt, aki a gyár területéről vinne ki (lopna el) valamilyen alkatrészt, akkor hívják a rendőrséget.



Ennek létjogosultságát nem nehéz belátni: egy ekkora gyárban, ahol naponta kilencezer motor és félezer autó készül, s ahhoz mérhetetlen mennyiségű alkatrészt használnak fel, azok nyomon követése még a szigorú előírások mellett is komoly feladat.



Tudják az érintettek is – s ez is elhangzott a tárgyalóteremben –, hogy bent mindenféle módszerrel próbálkoznak, s vannak, akiknek sikerül a gyár területéről kivinni ezt-azt. Ekkora mennyiséggel azonban még nem találkoztak.

Csak néhány tétel a vád szerint: 458 darab injektor (kereskedelmi értéke 108 millió forint), 87 darab lendkerék és kuplungtárcsa (14 millió forint), 76 darab olajpumpa (45 millió)... hosszú a lista.



Az érintett alkatrészeket a nyomozóhatóság a vádlott ingatlanjain a 2017 januárjában végrehajtott házkutatások alkalmával foglalta le.



Itt tart tehát a szövevényes ügy, s most mindkét oldal pró, illetve kontra azt próbálja bebizonyítani, hogy az alkatrészek kétséget kizárólag az Audiból származnak, s lopottak voltak (illetve: nem); a vádlott pedig ennek tudatában adta-vette őket (illetve: nem).



Cikkszámok, QR-kódok, alvázszámok, az Audi által használt titkos beazonosítók repkedtek a teremben, de a lényeg mégiscsak a cikk utolsó előtti mondatában van. Hogy a pró vagy a kontra győzi meg a bírót.