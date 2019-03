Figyelem! Likócson öblítik a vízvezetékeket

Hétfőtől a nappali órákban (reggel nyolc és délután négy között) a likócsi körzetben víznyomás ingadozás és átmeneti vízelszíneződés várható. A szakemberek sűrített levegővel mossák át az utcai vízvezetékeket.



Az új vízhálózat öblítési módszer sokkal hatékonyabb és gyorsabb a hagyományos öblítésnél és a vízfelhasználása is jóval kevesebb. Az eljárás mellékhatása viszont, hogy az apró légbuborékok fehérre színezhetik a csapvizet. Ez kiengedve néhány perc alatt eltávozik és a víz újból átlátszó lesz.



Az ivóvíz a karbantartás ideje alatt is fogyasztható, de minden alkalommal ivóvizes tartálykocsit is irányítunk az érintett körzetbe. Az öblítés pontosabb menetrendjét mindig az előző nap mért vizsgálati eredmények függvényében határozzák meg, a pontos menetrendet a www.pannon-viz.hu oldalon teszik közzé.