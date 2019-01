Stratégiai partnerséget kötött a kormány és a Tungsram

Stratégiai partnerséget kötött a magyar kormány és a Tungsram; a megállapodást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója írta alá hétfőn Budapesten.Szijjártó Péter rámutatott: a tavalyi év kiemelkedő gazdasági sikerei közé tartozik, hogy a 123 éves magyar márkát, a Tungsramot sikerült újjáéleszteni. A General Electric (GE) regionális fényforrás-, valamint globális autólámpa-ágazatát magyar tulajdonos, a Jörg Bauer, a GE korábbi felső vezetője irányította Tunsgram-csoport vásárolta meg. A Tungsram tehát újra magyar tulajdonban van - mondta.A Tungsram a világ 22 országában rendelkezik kereskedelmi képviselettel, magyar központú multinacionális vállalat, amelynek fejlesztése egyértelműen a magyar nemzetgazdaság érdeke - húzta alá a miniszter.Közölte, hogy ez a kormány 80. stratégiai együttműködési megállapodása. A korábbiak eddig 22 ezer új munkahelyet hoztak létre, 180 ezer dolgozónak adnak munkát a partnercégek, amelyek között 60 termelő, 18 szolgáltató, és egy pénzügyi vállalat van. A Tungsrammal immár 7 magyar vállalat tartozik a sorba.A miniszter ismertette: az elektronikai iparban - ahol a Tungsram tevékenykedik - 145 ezer embert alkalmaznak, az ágazat a magyar gazdaság további növekedését alá tudja támasztani; tavaly az első 10 hónapban 4200 milliárd forint termelési értéket állított elő 9 százalékos növekedéssel.Hozzátette: a cég a technológiai újításoknak kitett iparágban működik, ezért kemény nemzetközi versenyben kell megvédenie és fejlesztenie pozícióit. A magyar állam ezért is állt a Tungsram mellé, az Eximbank jelentős hitelt nyújtott a vállalatnak a hazai és nemzetközi versenyképességének fejlesztéséhez.Szijjártó Péter kifejtette: a vállalatnak öt városban működnek gyárai, Budapesten, Nagykanizsán, Hajdúböszörményben, Zalaegerszegen és Kisvárdán, a Tungsram további magyarországi beruházásainak támogatásával pedig elősegítik a telephelyek bővítését. Észak-Afrikában és a Közel-Keleten továbbra is erős márka a Tungsram, némi munkával a Távol-Keleten és Délkelet-Ázsiában is az lehet, az Egyesült Államok piaca külön kihívást fog jelenteni - fogalmazott.A cég a 3. legnagyobb magyar tulajdonú vállalat, a termékei 95 százalékát exportálja. A magyar külgazdaság további sikereiben számítanak a vállalatra. A Tungsram sikere más vállalatok sikerét is jelenti a külügyminiszter szerint, mivel 1500 beszállítójából 670 magyar kis- és középvállalat. A megállapodás egyik fontos része, hogy a kormány segít a beszállítói hálózatba bekerülni. A szerződéssel a magyar ipari hagyományok megtartása mellett tettek hitet, magyar munkahelyeket védtek meg, és újak létrehozását tették lehetővé, és új globális piaci szereplő sikere mellett köteleződött el a kormány - összegezte Szijjártó Péter.Kitért arra: tavaly a magyar gazdaság és a magyar vállalatok egyedülálló teljesítményt nyújtottak, 2018-ban az előrejelzések szerint minden idők legmagasabb értékét, 100 milliárd euró feletti értéket ér el a magyar export. Hozzátette: az átalakított beruházásösztönző-rendszerrel 98 nagyberuházás 1380 milliárd forint értékben valósult meg az országban, amihez a kormány 135 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Négy év alatt 60 százalékkal nőtt a magyarországi beruházások értéke, és 2019-ben is hasonlóan jó eredményekre számítanak.Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója felidézte: a világ egyes részein a Tungsram szó egyet jelent a minőségi lámpával. A Közel-Keleten, ha valaki izzót akar vásárolni, így kéri: "adj nekem egy Tungsramot". Ezt az eredményt a 123 év innovatív, kiváló termékeivel és globálisan jó kereskedelmi kapcsolataival sikerült elérni - tette hozzá. Közölte: 100 országban vannak jelen, majdnem ötezer dolgozót foglalkoztatnak Magyarországon. A magyar és nemzetközi piacon is vezető, innovatív vállalat szerepére törekednek, és a partnerséget látják az egyetlen célravezető útnak, a versenyképesség kulcsának - mondta.Nagy István, Újpest alpolgármestere arról beszélt, hogy a világhírű újpesti sportegyesület és a településrész múltja összeforrt a céggel, Újpest öröksége nem csak az innováció, hanem a társadalmi felelősségvállalás. Az újpesti közterületek elnevezése is a Tungsramot idézi, és több ezer újpesti dolgozott és dolgozik a cégnél - sorolta.Az MTI kérdésére közölték: az előzetes adatok szerint 2018-ban 300 millió dollár (mintegy 85 milliárd forint) árbevételt ér el a Tungsram-csoport.