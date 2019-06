Kiderült, miért fizet készpénzzel a magyarok közel fele

A magyarok közel fele megszokásból fizet készpénzzel, miközben a háztartások többségének van bankkártyája, és ismerik a bankkártyás fizetést - ez derült ki az elektronikus fizetési szokásokról készült országos, reprezentatív kutatásból.



Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) az MTI-nek küldött közleménye kiemeli: a kutatás egyértelműen megállapította, hogy a háztartások többsége rendelkezik bankkártyával, okostelefonnal és laptoppal. A válaszadók kétharmadának van otthonában internet előfizetése, leggyakrabban kapcsolattartásra, hírek olvasására használják az internetet, az internetezéssel töltött órák száma átlagosan napi 3 óra.



A kutatás szerint az elektronikus fizetési módokat megszokásból mellőzik, 46 százalék ezért készpénzzel fizet. A választ adók 30 százaléka azért nem használ elektronikus fizetési megoldást, mert bonyolultnak tartja, 27 százalék szerint pedig nem biztonságos. A legkevésbé ismert és használt fizetési módok a virtuális tárca és a prepaid kártya.



A felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók közel 30 százaléka használja saját bankjának elektronikus fizetési szolgáltatását, minden tizedik a telekommunikációs szolgáltatójának rendszerét is.



A kutatást az Elektronikus Fizetési Stratégia (EFS) kialakításával kapcsolatos szakmai munka részeként, az EFISZ tagjai közreműködésével készíttette a hazai elektronikus fizetés helyzetéről. A kutatás kitért a lakosság elektronikus fizetéssel kapcsolatos ismereteire, preferenciáira, valamint igényeire is.



