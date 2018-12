Új vasúti menetrend - mutatjuk a legfontosabb változásokat Sopron-Budapest között

A Szentgotthárd–Budapest és a Sopron–Budapest viszonylaton utazókat érinti, hogy a reggeli Savaria–Scarbantia InterCity (IC) különválik: ezek önálló vonatokként közlekednek a két alpokaljai városból. Megszűnik a vagonok összekapcsolása miatti várakozás Csornán, csökken a menetidő.



Az erős utasforgalom miatt két új vonat közlekedik Budapest és Győr között péntekenként: ezek a Keleti pályaudvarról 12.53-kor és 14.53-kor indulnak. Ugyancsak a hét utolsó munkanapján új járat indul 15.09-kor Győrből a Keleti pályaudvarra, amely Komáromtól gyorsított vonatként közlekedik. A késő esti és kora reggeli győri eljutási lehetőségek kibővítése végett egy pár vonat Komárom–Budapest helyett Győr–Budapest viszonylaton közlekedik: a Déli pályaudvarról 23.20-kor, Győrből pedig 3.44-kor startol. Az előbbi például a fővárosi színházakból a kisalföldi megyeszékhelyre hazautazóknak, míg az utóbbi a munkát korán kezdőknek vagy a repülővel utazóknak lehet ideális.



Budapest és Pápa közvetlen kapcsolatát IC minőségű kocsikkal biztosítja a MÁV-START december 9-től. A vonat Pápáról 5.11-kor, a Keleti pályaudvarról 16.10-kor indul. A Győr–Pápa szakaszon ugyanakkor a kevés utas miatt nem minden vonat áll meg Ménfőcsanak felsőn, Ménfőcsanakon, Győrszemerén, Halipusztán és Gyömörén.

Győr felől a Balaton irányába új átszállási, eljutási lehetőségek lesznek. A Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk vonalon néhány vonat menetrendi módosításával új átszállási, eljutási lehetőségek adódnak a kisalföldi megyeszékhely felől a Balaton felé.



A nemzetközi kínálat győri állomást is érintő változásai közül kiemelhető, hogy a Transilvania EuroCity révén új összeköttetés valósul meg Bécs, Budapest és Kolozsvár között, amely egyúttal közvetlen kapcsolatot teremt Kelet- és Északnyugat-Magyarország között is. A járat Kolozsvárról 7.35-kor indul és Bécsbe 17.21-kor érkezik. Bécsből 10.42-kor startol, s a második legnagyobb romániai városba helyi idő szerint 22.25-kor érkezik. Az EuroCity Bécsbe tartó járata 16 órakor érkezik Győrbe és indul tovább 16.02-kor, Bécs felől pedig 11.53-kor fut be és 11:56-kor indul tovább Kolozsvárra.



A teljes képhez az is hozzá tartozik, hogy egy gyorsvonatpár megszűnt Budapest - Győr között, ez a Keletiből 14.40-kor Győrön át Szombathelyre közlekedő gyorsvonat. E helyett lett a Kolozsvárról érkező vonat, ami 14.40-kor indul a Keletiből Győrön át Bécsbe.



A Bécs–Budapest csúcsidei vonatkínálat is bővül, többek között egy új vonat indul Bécsből a legzsúfoltabb railjetek mentesítésére 10.40-kor, visszaútban, Budapestről szintén a legkihasználtabb railjet mentesítésére 14.40-kor. A naponta Győrből 7.26-kor Budapestre induló gyorsvonat azonban megszűnt, így csak magasabb áron lehet 7 és 8 óra között Budapestre utazni.