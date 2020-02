KEVÉLYSÉG ÉS ALÁZAT

„Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcsesség van.” (Példabeszédek könyve 11,2)

Dániel könyve 4. fejezetében olvashatunk arról, hogy a babiloni király egy különleges álmot látott. Egy csodálatos égig érő fa jelent meg álmában dús lombozattal, gazdagon megrakva gyümölcsökkel. Mint később Dániel próféta álomfejtéséből kiderült, ez a hatalmas fa a királyt jelképezte. Isten uralmat és hatalmat adott Nabukodonozornak, ő viszont magának tulajdonította az erőt és a dicsőséget, ezért Istennek meg kellett őt fegyelmeznie. A büszkesége és a gőgje miatt ezt a fát ki kellett vágni. Csak a törzsöke maradhatott meg. A király állati sorba süllyedt hét éven keresztül. Isten megengedte, hogy Nabukodonozor ilyen különös betegséget kapjon, idővel azonban visszaadta józan eszét. Érdekes, hogy minden megváltozott, amikor a próféta által megjövendölt hét év leteltével a beteg király az égre emelte a szemét (Dán 4,31).

Alázatra jutott, belátta azt, hogy Istennek minden cselekedete igazság, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.

„Az egykor büszke király Isten alázatos gyermekévé, a zsarnoki, fennhéjázó uralkodó bölcs és könyörületes királlyá lett. Aki valamikor dacolt a menny Istenével és káromolta Őt, most elismerte a magasságos Isten hatalmát. Buzgón igyekezett alattvalóiban Jahve iránt tiszteletet ébreszteni és boldogságukat elősegíteni. A királyok Királya és uraknak Ura dorgálása nyomán Nabukodonozor végre megtanulta azt a leckét, amelyet minden uralkodónak meg kell tanulnia – hogy az igazi nagyság tulajdonképpen az igazi jóság. Elismerte Jahvét élő Istenként. Így szólt: »Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek.«”(Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 323. o.).

Tudod-e, hogy az ősbűn a kevélység, a büszkeség? Mások bántó lenézésével párosult erős önhittség. Ilyenkor az ember önteltségében többet gondol önmagáról, és a többieket lenézi. Ezért igazságtalanul viselkedik, és a nálánál gyengébbeket megveti. Igazságtalanul bánik velük. Én az iskolában többször is találkoztam olyan diákkal, aki a többinél különbnek gondolta magát. Ezt a többiekkel éreztette is, szavaival és cselekedeteivel leuralta őket. Emiatt nem is szerették, sokan meghunyászkodtak előtte, mert meg akartak felelni neki. Tudták, hogy ha nem ismerik el őt, akkor nyilvánosan megszégyeníti, megveti őket. De mindig voltak néhányan, akik ellenálltak neki.

Isten megalázta Babilon királyát, mert magának tulajdonította a sikert, a dicsőséget. Vigyázz, hogy nehogy te is így cselekedj! Ha valamiben sikert érsz el, tudd, hogy Isten kegyelméből nyerted el a dicsőséget. Minden képességedet, erődet Tőle kaptad. Legyél ezért hálás és ismerd el erőd forrásának! S legyen bátorságod ellenállni azoknak, akik büszkeségükkel le akarnak uralni! Kérj ehhez erőt, bölcsességet Istentől, s ha kell, emberi segítséget szüleidtől, hozzátartozóidtól!

„A megromlás és az összeomlás előtt kevélység jár, és a bukás előtt fölfuvalkodottság. Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.” (Példabeszédek könyve 16,18–19)

„Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.” (Példabeszédek könyve 29,23)

„A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van.” (Példabeszédek könyve 18,12)

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28