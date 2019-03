Választási csalás gyanúja miatt szavaz egy jobbikos képviselő mentelmi jogáról a Ház

A képviselők az Országgyűlés ma kezdődő kéthetes ülésének első ülésnapján dönthetnek a jobbikos Farkas Gergely mentelmi jogának felfüggesztéséről, aki a legfőbb ügyész szerint megalapozottan gyanúsítható lehet választás rendje elleni bűntettel.



A házelnök napirendi javaslata alapján az ülés ezúttal is 13 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A parlament ezután előbb megtárgyalja, majd határozatot is hozhat a jobbikos Farkas Gergely mentelmi ügyében. Polt Péter legfőbb ügyész egy választási csalás miatt indult 2018-as ügyben indítványozta az ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését.



A képviselőknek ezúttal is két óra áll majd rendelkezésre az interpellációkra, míg az azonnali kérdéseket további egy órában tehetik fel a kormány tagjainak.



A Ház kedden harminchat ellenzéki képviselő tiszteletdíját csökkentheti a tavalyi év végére visszanyúló fegyelmi ügyekben, szerdán pedig a kormány családvédelmi akciótervéhez kapcsolódó törvénymódosításokat kezdheti tárgyalni a parlament.