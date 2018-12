Több tíz millió forintot fordított a NAV fegyverek és kényszerítőeszközök beszerzésére

Az eszközök a pénzügyőrökhöz és a pénzügyi nyomozókhoz kerülnek.



A beszerzéseknek megvannak a maguk indokai - nyilatkozott a lapnak Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy, az adóhatóság szóvivője.



Kifejtette: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több olyan bűncselekménytípus feltárását is feladatul kapta, amelyeknél könnyen megeshet, hogy mindenre elszánt, és ennek megfelelően felszerelt személyek, csoportok ellen is fel kell lépni.



A hatóság látókörébe nemegyszer kerülnek olyan cigarettacsempész-bandák, amelyek ha kell, fegyverrel is megvédenék illegális üzletüket, de találtak már a NAV-osok lőfegyvert adócsalással foglalkozó bűnözőknél, de akár erőszakos drogcsempészekkel is akadhat dolga a hivatal munkatársainak.



Leopold Róbert megjegyezte, hogy a mostani vásárlással a hatóság olyan eszközöket vett, amelyeket korábban rendszeresítettek a szervezetnél. A beszerzéssel a kimerült, elhasználódott készleteket pótolták.



Az utóbbi időszakban több nagyobb adóhivatali fegyverbeszerzésről is írt a Magyar Idők. A hatóság egyebek között hozzávetőleg hatszázezer lőszert vásárolt, a több mint harmincmilliós ügyletről idén született döntés. Tavaly ezer, kiképzéshez használható festéklőszer beszerzéséért írt ki beszerzési eljárást a NAV, és szintén a múlt esztendőben vettek hetven lövedékálló mellényt.