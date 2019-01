Orbán Viktor levélben köszöntötte Korda Györgyöt 80. születésnapján

Levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök Korda György előadóművészt 80. születésnapja alkalmából - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken az MTI-vel."Vannak dalok, amelyeket hallva egy egész korszak életérzése elevenedik fel bennünk. És vannak előadók, akik olyan képesség birtokában vannak, amellyel évtizedek múltán is képesek fenntartani a közönség figyelmét és szeretetét. Ehhez pedig nem elegendőek a jóleső nosztalgiát ébresztő dallamok, szükség van egy kifogyhatatlan energiával és derűs személyiséggel rendelkező előadóművészre is" - idézi a közlemény a levélben írtakat.A köszöntőben Orbán Viktor kiemelte Korda György több évtizedes zenei munkásságát, a pókersport népszerűsítéséért tett fáradozásait és a "megannyi örökzöld slágert", amellyel megajándékozta a zenekedvelő honfitársakat.Korda György pályafutása 60. jubileumi évfordulóját is ünnepelte, amelyre a miniszterelnök levelében is kitért, a jövőre nézve pedig jó egészséget és "kártyázásban, éneklésben egyaránt bővelkedő éveket" kívánt.A miniszterelnök jókívánságait Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott adta át az előadóművésznek a születésnapján.