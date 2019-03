Európa legsikeresebb pártja lehet a Fidesz a választáson

A választási részvételüket biztosra ígérők 54 százaléka a Fidesz-KDNP pártszövetségre szavazna, ezzel a Fidesz lenne az Európai Néppárt legsikeresebb pártja, ha most vasárnap tartanák az európai parlamenti (EP-) választást - derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb, a Magyar Nemzetnek készült közvélemény-kutatásából.A január 31. és február 22. között ötezer fő személyes megkérdezésével készült reprezentatív minta szerint a Trócsányi László által vezetett kormánypárti EP-lista a jelenleginél kettővel többet, 14 mandátumot szerezne.A lap pénteki számában megjelent felmérés szerint a tavaly áprilisi országgyűlési választás óta csak a kormánypártok tudták növelni népszerűségüket, most hét százalékkal többen szavaznának a Fidesz-KDNP-re. A nagyobb ellenzéki pártok (Jobbik, MSZP-Párbeszéd, LMP) népszerűsége a 2018. áprilisihoz képest csökkent, egyedül a kisebb ellenzéki pártok támogatottsága (Momentum, Magyar Kétfarkú Kutya Párt) nőtt, sőt új pártként a Mi Hazánk Mozgalom is mérhetővé vált a pártpalettán.A Nézőpont Intézet elemzői szerint az ellenzéki pártok egymás riválisai lesznek az EP-választás kampányában, mivel kevés mandátumon lesznek kénytelenek osztozni.A Jobbik a biztos szavazóknál már csak 13 százalékon áll. A Sneider Tamás vezette párt legfeljebb három EP-mandátumot szerezhet.Az MSZP-Párbeszéd-szövetség jelenleg a biztos szavazók körében 11 százalékon áll és két EP-mandátumban reménykedhet. A DK hat százalékot kapna, az LMP öt százalékon áll, amely mindkét ellenzéki erő esetében egy-egy képviselői helyet jelentene az EP-ben.A mandátumszerzési küszöb közelében további három párt áll: a Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt négy-négy, a Mi Hazánk három százalékot kapna egy most vasárnap tartandó választáson.A teljes népességen belül a Fidesz-KDNP negyven, a Jobbik januárhoz képest egy százalékpontot csökkenve nyolc, az MSZP-Párbeszéd szövetség hét, a DK négy, az LMP három, a Momentum, az MKKP és a Mi Hazánk Mozgalom két-két százalékon áll.