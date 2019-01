NMHH-piackutatás: a magyar emberek legnagyobb baja az okosautóval az, hogy okos

Mindössze a válaszadók negyede használna okosautót, vagyis önvezető autót - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) lakossági felhasználói szokásokat, vélekedéseket felmérő kutatásából, amelynek részleteit pénteken közölték az MTI-vel.



A közlemény szerint a magyar emberek legnagyobb baja az okosautóval alapvetően az, hogy okos. A legtöbben - a megkérdezettek kétharmada - úgy vélik, hogy az okosautókkal többé nem lehet majd élvezni a vezetés szabadságát, hiszen helyettük egy robot irányítja a járművet. Ezt minden második olyan megkérdezett is említette, akinek nincs jogosítványa és nem is tervezi megszerezni azt.



Tízből hatan azt gondolták, hogy az autó annyira személyes tárgy, hogy sajátot szeretnének, és nem ülnének be gyűjtőpontról elvihető közösségi okosautóba, pedig azzal csökkenteni lehetne a forgalmat, a dugókat és a parkolási problémákat a légszennyezés és az autófenntartási költségek visszaszorítása mellett.



Ugyanilyen magas arányban említették, hogy bár az okostechnológia elkerüli a dugót, de a városi forgalom nem fog csökkenni, mert így autóba ülnek majd olyanok is, akik nem tudnak vezetni.



Végül szintén a lista elején végzett az a vélekedés, hogy ezek a járművek folyamatosan adatokat gyűjtenek például a közlekedési, vásárlási, zenehallgatási szokásainkról, amelyek rossz kezekbe is kerülhetnek.



Az öt legfontosabb szempont közé egyetlen pozitív vélemény került be - ezt is tízből hatan emelték ki -, hogy az önvezető autó nagyobb szabadságot és önállóságot adhat azoknak, akik korábban mások segítségére szorultak vagy nem tudtak közlekedni, mint például az idős és a fogyatékos emberek.



Kiderült az is, a fiatalok és a jogosítvánnyal rendelkezők vagy azt megszerezni tervezők - tízből heten - nem viszonyulnak pozitívabban az okosautóhoz, mint a többiek, egyszerűen csak többet tudnak róla: általában mind a pozitív, mind a kétkedőbb véleményeket magasabb arányban említették.



Összességében csak minden harmadik ember gondolja előnyösnek azt, ha pár évtizeden belül elterjednek a sofőr nélküli autók, és ezt még a fiataloknak is csak kisebb része gondolja így. A használattól pedig még jobban tartanak: mindössze minden negyedik ember használna önvezető autót, és még az újdonságokra általában nyitottabb, kísérletezőbb fiataloknak is csak a harmada próbálná ki.



Még inkább elzárkóznak azok, akiknek nincs jogosítványuk és nem is tervezik megszerezni azt, pedig a közösségi okosautó remek utazási alternatívát jelenthetne számukra, ha alkalmanként szükségük lenne gépkocsira - írták.