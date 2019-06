Dízelbotrány - Hatvanezer autót kell visszahívnia a Daimlernek

A német szövetségi közlekedési minisztérium hírügynökségi megkeresésre adott tájékoztatása alapján a német szövetségi gépjármű-felügyelet, a Kraftfahrtbundesamt (KBA) meg nem engedett szoftveres kikapcsoló funkciót azonosított be az Euro 5-ös besorolású OM 651 dízelmotormodellek emissziós értékeket szabályozó rendszerében.



A Daimler közölte, hogy a kifogásolt szoftveres funkciót nem tartja szabályellenesnek, ezért fellebbezéssel él a minisztérium visszahívási rendelkezésével szemben. A KBA által megkövetelt szoftveres átalakítást azonban a Daimler mindettől függetlenül végrehajtja és a továbbiakban is a legmesszebbmenőkig együttműködik a hatósággal.

A KBA által kifogásolt szoftveres funkció állítólag késlelteti a motor hűtőrendszerében az üzemi hőmérséklet elérését, és ezáltal a szabványos mérési eljárás során a megkövetelt határérték alatt tartja a motor nitrogén-oxid-kibocsátását.

A minisztérium visszahívási rendeletéről elsőként beszámoló Bild am Sonntag értesülése szerint az emissziós értékeket szabályozó rendszerrel szemben emelt technikai kifogás a Mercedes-Benz C és E osztályú modelljeire is kiterjedhet, és akár 700 ezer járművet is érinthet.

A Daimler konszernnek hatvanezer Mercedes-Benz GLK 220 típusú dízelmotoros autót kell azonnali hatállyal visszahívnia szervizekbe átalakításra a német Bild am Sonntag lap értesülése szerint.