Új közvilágítást kapott a Tóth Antal utca Sopronban

– Javítjuk a város élhetőségét, új utakat, járdákat építünk, rendbe tesszük a játszótereket, virágosítunk és fejlesztjük a közvilágítást. Ez utóbbira példa a Tóth Antal utcai beruházás – mondta el hétfői sajtótájékoztatóján Simon István alpolgármester.



A közérzetet javító, közbiztonságot növelő fejlesztés részleteit Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke ismertette: közel egy kilométer hosszan, az iskolától a Besenyő lakópark teljes hosszában a Fenyő téri hídig tizenegy új villanyoszlopot állítottak, és a régi lámpatestekben is ledesre cserélték az égőket. A korábban sötét utca, ahol kerékpárút is fut, és játszótér is van, most modern világítást kapott.



– Az itt élőknek jogos igényük volt, hogy az önkormányzat építse ki a közvilágítást – tette hozzá Mágel Ágost. A beruházás bruttó tizenötmillió forintba került.