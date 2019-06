Trianoni békeszerződés: amikor Sopron még osztrák kisváros volt - Nézze meg az eredeti dokumentumot

A békeszerződés aláírásának helyszíne, a versaillesi Nagy Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosója, a La galérie des Cotelles.

Fotó: Vujity Tvrtko

A trianoni békeszerződés egyetlen eredeti példányával.

A Hűség Városa a térkép elkészülte után másfél évvel tért haza...

1920. június negyedikén írták alá az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként - az Osztrák-Magyar Monarchia sorsát megpecsételő - a trianoni békeszerződést.Az aláírás 99. évfordulója alkalmából Vujity Tvrtko - ahogy ezt évente megteszi - megemlékezett Facebook oldalán. Ebben az élő bejelentkezésében beszélt arról, hogy Mit vesztettünk? Mik a legnépszerűbb legendák? Mi belőlük az igazság és mi nem?Tvrtko beszámolt arról, hogy néhány évvel ezelőtt komolyabb kutatásba kezdett, mert elkezdte foglalkoztatni, hogy fizikai valójában mi is az a trianoni békeszerződés, amelyről egyetlen felvételt ismerünk. Mint fogalmazott: kiderült, hogy magáról a dokumentumról senki nem tud semmit.Az újságíró megemlítette azt is, hogy - 96 év után, első magyarként - lehetősége volt megtekinteni a trianoni békeszerződés egyetlen eredeti példányát.Vujity Tvrtko elmondta, hogy Dr. Suha György külügyi szakértővel kezdett nyomozni, majd 10 hónap után jutottak nyomára, hogy Párizs mellett, egy páncélteremben őrzik a dokumentumot.Bejelentkezésekor részletesen beszámolt róla, hogy hogy néz ki ez a könyv, milyen a felépítése, mit tartalmaz.Oldalának követői kérésére a könyvről készített fotót szombaton osztotta meg.Posztjában kiemelte, hogy 524 oldalas könyv utolsó oldala az a bizonyos térképmelléklet, amely alapján meghatározták Magyarország új határait, és amelyen Sopron még egy kelet-osztrák kisváros, Ödenburg néven szerepel.1921-ben, a trianoni békeszerződés után - az osztrák kortársak és történészek által vitatott tisztaságú - népszavazás döntötte el, hogy Sopron és a környező nyolc község melyik országhoz tartozzon.Sopron a Magyarországhoz tartozás mellett döntött, ezzel néhány környező település is Magyarországhoz került. Sopron a döntésért a „leghűségesebb város" (Civitas Fidelissima) címet érdemelte ki.Az eseménynek 1922-ben emléktörvény állított emléket, ekkortól hívják „A leghűségesebb város"-nak (Civitas fidelissima). A döntés napja, december 14-e Sopron ünnepe.- fogalmazott az újságíró.