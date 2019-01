Szakképzésről Sopronban - Új szakmák születnek

Pölöskei Gáborné szerint foglalkoznak a szakképzésben részt vevők egy részének lemorzsolódásával is. Fotó: Magasi

Felújítás

154 millió forintból befejeződött a Handler szakképző iskola energetikai beruházása.

– A szakképzés tartalmát illetően, amit húsz éve tanítottunk, az ma már kevés. Az ipar és a technológia fejlődésével párhuzamosan a foglalkoztatás is átalakulóban van. A termelés és a szolgáltatások digitalizációs világában új és új szakmák jönnek létre, amelyek oktatása elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakképzés minőségi munkaerővel szolgálja ki a gazdaság szereplőit – fogalmazott Sopronban Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttoktatásért felelős helyettes államtitkára. Hangsúlyozta, a szakképzésnek missziója és víziója van. Az ideális körülmények közötti oktatásnak napjaink kívánalmainak megfelelő struktúrában hatékonynak kell lennie, hogy a gyakorlati tudás, készség birtokában innovatív és kreatív szakemberek lépjenek az adott régió munkaerőpiacára. Megjegyezte, idehaza jelentősen javult a munkahelyek megtartó ereje, a bérek is tovább növekedtek. Ennek megfelelően elkezdődött a folyamat: egyre több külföldön dolgozó honfitársunk tér haza.A pályaorientációról, a fiatalok szakmaválasztásának elősegítéséről Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt: – A megalapozott döntésben a szakmákat népszerűsítő és bemutató rendezvények mellett a szülők, nagyszülők, általános iskolai tanárok is szerepet játszanak. A szakképzési centrum – többek között – együttműködik az iparkamarával és a gazdálkodó szervezetekkel, hogy igényeiket megismerve finomhangolja oktatási szerkezetét.Barcza Attila országgyűlési képviselő a soproni térség turisztikai és logisztikai helyzetét elemezve kijelentette: Sopron Nyugat-Európával egy összekötő kapocs és innovatív kapu. Fodor Tamás polgármester beszédében kiemelte: örvendetes, hogy a kormány kézbe vette a szakképzést, s megnyugtató a gazdasági növekedés 4,5 százalék körüli mértéke is.