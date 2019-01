Soproni Egyetem - Hazánkban egyedülálló a faipari képzés

A Faipari Tanüzemben korszerű gépek állnak a hallgatók rendelkezésére.

A Simonyi Károly-kar képzései:



építész MSc, faipari mérnöki BSc, MSc, iparitermék- és formatervező mérnöki BSc, MSc, könnyűipari mérnöki MSc, mechatronikai mérnöki BSc, műszaki menedzser MSc, műszaki FOKSZ, gazdaságinformatikus FOKSZ BSc, MSc, építőművész BA, MA, formatervező-művész BA, MA, tervezőgrafika BA, MA.

A Simonyi Károly-kar hazánkban és Közép-Európában is egyedülálló képzéseit már sokan ismerik. Faiparimérnök-képzés az országban kizárólag Sopronban van, a szakma egyre növekvő munkaerőigénye pedig óriási lehetőségeket tartogat az ide jelentkezőknek. Ma már évente legalább két-háromszor annyi hallgatót tudna felvenni a piac a Simonyi-karról, mint ahányan végeznek. Az ágazat fellendült, a megszaporodó feladatokhoz komplex tudással rendelkező szakembereket keresnek a vállalatok. A kar 2019 őszétől indítja a műszaki felsőoktatási szakképzést faipari specializációval. A négy féléves képzést követően megszerezhető szakképzettség elnevezése: műszaki mérnökasszisztens.Az iparitermék- és formatervező mérnökök a művész és a mérnök szakember kvalitásait ötvözik: a képzés specialitása az integrált tervezés, azaz a termék megálmodásától a piaci bevezetésig, a műszaki dokumentáció elkészítésétől az életciklus-elemzésig komplex ismereteket oktatnak. A képzésen a gyakorlati oktatás modern laborokban történik, ahol a hallgatók minden szükséges eszközt megkapnak terveik megvalósításához, az ipari partnerek segítségével pedig valós kihívásokra adhatnak választ.A mechatronikai mérnökök fő tevékenysége az integrált, mesterséges intelligenciával rendelkező rendszerek üzemeltetése, illetve a mechatronikai rendszerek tervezése. Az oktatók a gépészet, villamosság és informatika területén több évtizedes szakmai múlttal rendelkeznek. A képzésbe bevont ipari szakemberek a speciális ismereteket biztosítják, legyen szó gépészetről, automatikáról, informatikai, elektronikai vagy éppen gyártástechnológiai ismeretekről. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók a képzés végére rendszerszintű, komplex elméleti és gyakorlati ismeretekkel fognak rendelkezni, s mindezeket személyes mentorprogram keretében sajátíthatják el.Hasonló trendek figyelhetők meg az informatikusképzés területén is: a gazdaságinformatikus szak 2002-es indulása óta a Sopronban végzetteket – rendszergazdákat, programfejlesztőket, vállalatirányítási tanácsadókat – nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is fényes karrier várja. A karon tanulók munkáját több tehetségprogram keretében is díjazzák, többek között azzal az ötmilliós ösztöndíjkerettel, amelyet az Ipar 4.0 rendszerek és alkalmazások fejlesztésével foglalkozó hallgatóknak ajánlottak fel. A szakon emellett személyre szóló mentori és tutori rendszert alakítottak ki az egyénre szabott fejlődési utak biztosításához.Több mint húsz évvel ezelőtt indult el Sopronban a felsőfokú művészeti képzés, amelynek irányítója és szervezője az Alkalmazott Művészeti Intézet. Az oktatás módszertana a Bauhausban lefektetett elvek szerint szerveződik. Szűk csoportokban, a művészetre mint képzési elvre támaszkodva, személyes tanár-diák diskurzusokon keresztül sajátítják el a hallgatók az építészet, a formatervezés és a grafika alapfogásait. A képzés sajátossága, hogy formai-esztétikai programja egyfajta speciális műszaki műveltség kereteibe ágyazódik, szellemi környezetét pedig diszciplínák gazdag spektruma biztosítja. Az építészet, a formatervezés és a tervezőgrafika szakok felölelik a művészeti műfajok alapproblémáinak teljes körét. A téralkotás-tárgyalkotás-képalkotás hármassága oktatásmódszertani szempontból szélesen értelmezett alapozó képzést és a ráépülő specializációk lehetőségét teremti meg.