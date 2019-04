Megduplázta villamos motorvonatai számát a GYSEV - fotókon az új vonatok

Lezárult a GYSEV Zrt. újabb motorvonat beszerzési projektje, ezzel 20 darabosra bővült a vasúttársaság FLIRT-flottája. A fejlesztésnek köszönhetően a GYSEV teljes, villamosított vonalhálózatán modern motorvonatok szállíthatják az utasokat a regionális közlekedésben.A magas kényelmi színvonalú, biztonságos és gazdaságosan üzemelő motorvonatokkal 2013-tól ismerkedhetett meg a nyugat-dunántúli utazóközönség. A GYSEV két projekt keretében tíz FLIRT motorvonatot vásárolt és állított forgalomba 2013. és 2015. között. A vasúttársaság 2016-ban jelentette be, hogy megduplázza FLIRT-flottáját, és újabb tíz új, villamos motorvonatot vásárol a gyártó Stadlertől.Az új generációs FLIRT motorvonatok megfelelnek a legújabb Crash ütközési normáknak is, nagyobb biztonságot nyújtva a mozdonyvezetőnek, emiatt az új járművek az előző generációs motorvonatokhoz képest 2,8 méterrel hosszabbak. A 77,1 méter hosszú, négyrészes motorvonatok összesen 208 ülőhellyel rendelkeznek, a dinamikus járművek 39 másodperc alatt érik el a nulláról a 120 km/órás sebességet.A harmadik generációs FLIRT-öket is tágas, többfunkciós beszállóterek jellemzik, amelyek gyors utascserét tesznek lehetővé. Az alacsonypadlós kialakításnak köszönhetően a kerekesszékkel, kerékpárral vagy babakocsival utazók is kényelmesen használhatják az új járműveket. A vonatokat légkondicionálóval, korszerű utastájékoztató és kamerarendszerrel, WIFI-vel, mobiltelefonok, tabletek és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, továbbá páholyos elrendezésű ülésekkel szerelték fel.A járművek részben magyar gyártásúak: a Stadler szolnoki üzemében gyártották le a vonatok alumínium kocsiszekrényeit, itt kapták meg a kocsiszekrények a jellegzetes zöld-sárga-szürke színű külső festést, emellett a svájci gyártású forgóvázakat szintén Szolnokon szerelték be a járművekbe.Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára köszöntőjében elmondta: a vasút nem vesztett jelentőségéből az elmúlt mintegy másfél évszázadban – annak ellenére sem, hogy folyamatosan megjelentek más lehetőségek is mind a közösségi közlekedés, mind a szállítmányozás terén. Mint mondta, ez is jól mutatja, hogy a vasút kiemelt figyelmet érdemel. „A közlekedési infrastruktúra korszerűsítése nemzeti és európai érdek. A Széchenyi 2020 programban ezért több mint 1200 milliárd forint értékben támogatjuk a korszerű és minőségi közlekedés fejlesztését" – mondta.A Sopronban megtartott átadási ünnepségen Dr. Pafféri Zoltán, a Miniszterelnöki Kormányiroda társasági portfólióért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: „A mostani beszerzés eredményeként az országban jelenleg összesen 143 FLIRT motorvonat közlekedik. Ezek a járművek segítenek a kormányzat azon törekvését megvalósítani, miszerint minél több utas vegye igénybe a közösségi közlekedést. A GYSEV Zrt. a beszerzésnek köszönhetően olyan színvonalú szolgáltatást tud nyújtani, amely példa lehet az egész országban."Dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok, soproni önkormányzati képviselő kiemelte, hogy a város és a térség szempontjából óriási előrelépést jelent a villamos motorvonatok forgalomba állítása, amelynek nyertesei a régióban élő polgárok.„GYSEV Zrt 2009-től kezdődően folyamatos fejlesztéseket hajtott végre a vasúttársaság által üzemeltetett vasútvonalakon. A nagyszabású rekonstrukciós és villamosítási munkálatoknak köszönhetően ma már modern vasúti infrastruktúrán közlekedhetnek az új, villamos motorvonatok. Ez óriási előrelépést jelent a vasúti személyszállítási szolgáltatásban, amelynek köszönhetően valódi, versenyképes alternatívát tudunk nyújtani az egyéni közlekedéssel szemben" – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: A mai vasúti járműgyártási szektorban egyre jobban felértékelődik az a képesség, hogy egy piaci szereplő a szerződésnek megfelelő időpontban tudja leszállítani a vevőnek a megrendelt járműveket. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Stadlernek ez a teljesítmény az új európai engedélyeztetési eljárások keltette kihívások ellenére is sikerült. Ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy ez az eredmény nem valósulhatott volna meg a GYSEV és a hatóság rendkívül magas színvonalú közreműködése és segítsége nélkül.