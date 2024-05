Az állatorvos munkáját is nehezítették a méhek

A kiérkező állatorvos a helyszínen azt látta, hogy több riadt ló folyamatos mozgásban volt, két állat feküdt a réten egy pedig állt, de nem mozdult.

– A fekvő lovak mellé érve a tulajdonossal megkezdtük az állatok szakszerű kezelését, ezt azonban nehezítette a hajamba, arcomba mászó méhek raja. Egyidőben 20 méh biztosan volt a fejemen, ezek nagyban nehezítették a kezelést, többször menekültem füstfelhőbe, hogy leszálljanak rólam – írta, milyen körülmények között kellett a munkáját végeznie. – A lovak teste, de főleg a feje körül kisebb-nagyobb rajokban voltak méhek , az álltok emiatt csapkolódtak, nehezen kezelhetők voltak. A fekvő állatokon erős allergiás tünetek, csalánkiütéses bőr, valamint rengeteg méhfullánk volt – írta a jelentésében az állatorvos, majd a továbbiakban részletezte a kezelésüket leírva azt is, hogy a felnőtt ló és egy csikó helyben elpusztult, a másik csikó állapota válságos volt. A többi lovat is kezelte injekciókkal, azok viszonylag jól voltak. Sajnos három lovat gyilkoltak meg a méhek.

A gazda kétségbeesetten hallgatta a már földön fekvő ló szívhangját. Fotó: állatorvos

– Azóta is mindennap felhívom a méhészt. Felajánlottam neki egy területemet ingyen. Ott nem zavarnának senkit sem a méhei, de nem akarja elszállítani őket. Pedig ahogy a lovaimat megtámadták, egy embert is megtámadhattak volna. Nem tudom, mennyi csípett meg, mert a lovaim mentésével voltam elfoglalva és nagy stresszben voltam, de estére én is kórházba kerültem. 35 volt a pulzusom, 82 a szaturációm, a vérnyomásomat már nem tudták megmérni, anafilaxiás sokkban voltam, adrenalin injekcióval hoztak vissza – mesélte a gazda, aki azon kívül, hogy évek óta szervezi a nemzeti vágta iváni futamát, lovasnapot tart, gyerekeket kocsikáztat, a gazdaságban is vendégül szokta látni az ovisokat. Felmerül a kérdés: mi van, ha a jó időben vannak itt és velük is megtörténik?

Természetesen megkerestük a méhek gazdáját, aki apósa telkén tartja a méheket. Meg szerettük volna kérdezni az esetről, ám ő azt mondta, nem kíván nyilatkozni az ügyben. – Jelenleg jegyzői döntés alatt van az ügy, birtokvédelmet kértek a méheim ellen. Ennek az ügynek a lezárásáig nem szeretnék szólni semmit.

Pócza Albert négylábú barátaival, akik családtagoknak számítanak. A néhány életben maradt ló is örökre emlékezni fog a tragédiára. Fotó: Máthé Daniella

