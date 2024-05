Harmadik alkalommal rendezték meg Kapuváron a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Fertő-Rábaköz térségének szervezésében a Rábaközi Szakmabörzét. Kiállítóként az FWS Online Zrt. is részt vett az eseményen. A korábbi évekhez hasonlóan idén is felmérték a szakmabörzére érkező tanulók médiafogyasztási szokásait és továbbtanulási lehetőségeit, továbbá idén a mesterséges intelligenciáról is kérdezték őket a cég munkatársai.

Szakmabörzét rendeztek Kapuváron. A pályaválasztást segíti a találkozó, melyen az fws online zrt. médiafogyasztási szokásairól kérdezte a fiatalokat.

- A kérdőívünket kitöltők között a legtöbb tanulót az informatika, az ipar és a közgazdaságtan érdekli, de népszerű volt még a természettudomány, orvostudomány és a művészeti szakirány is. A szakmabörzére látogatók közül a megkérdezettek 73 százaléka tanulna tovább vármegyén belül. Azok száma, akik külföldön folytatnák pályájukat, a 2022-es felmérés 3 százalékáról 2023-ra 10 százalékra nőtt. Idén ez a szám meghaladja a 12 százalékot-foglalta össze tapasztalatait az FWS.

A tanulók médiafogyasztási szokásaiban a korábbi évek felméréseihez képest jelentős változás idén sem tapasztalható, bár bizonyos oldalak használata erősen visszaesett, háttérbe szorult más alkalmazásokkal szemben. Ilyen például a videós tartalmakkal ellátott platformok közül a TikTok. A mozgóképes felületek vezetik idén is a listát a fiatalság körében. Legszívesebben a YouTube-on töltik el az időt. A tavalyi évhez képest idén a TikTok a 32 százalékról visszaesett 19,5 százalékra, a YouTube használata pedig 33,8 százalékról 39 százalékra nőtt. A legtöbbet használt applikációk között is a YouTube diadalmaskodott, melyet szorosan követ a Messenger, majd a Facebook. A listára felkerült még a BeReal, és a Discord, de meglepően sok időt töltenek a fiatalok a Spotify-on is.

- Felmérésünkből kiderült, hogy a diákok szívesen olvasnak, ráadásul 40 százalékuk a kötelező olvasmányokon kívül is választ könyveket. Sőt, további 15 százalékuk alkalmanként megragad egy-egy érdekesebb kötetet az előírt irodalmon kívül. Ha választaniuk kell, hogy hosszabb videós tartalmakat nézzenek a YouTube-on, vagy short videókat (Facebook, Instagram, TikTok, stb.) esetleg sorozatokat és filmeket (Netflix, Disney+, stb.), akkor első helyen a hosszabb videós YouTube tartalmak állnak. Ezeket követik a short videókat tartalmazó felületek és tőlük jóval lemaradva a filmek és sorozatok. Idén talán ez az egyik legmeglepőbb eredmény. Már a tavalyi felmérésünkből is kiderült, hogy azok a felületek, melyek a korábbi generációk körében váltak elterjedtté, mint a Facebook és Twitter a mai fiatalok számára már kevésbé vonzóak. Viszont a megkérdezett diákok többségét már a sorozatok és a filmek sem kötik le annyira, mint a rövidebb videós tartalmak.

A kérdőívet kitöltő fiatalok közül több mint 51 százalék használja a mesterséges intelligenciát. Legtöbben a Chat GPT 4 és 3.5 verzióit használják, de a Dall-E és a Copilot sem ismeretlen számukra. A diákok lehetőséget kaptak, hogy kipróbálják a mesterséges intelligenciát.

- Játékunkban ők találhatták ki, hogy mit rajzoljon a DALL-E. Azt kértük tőlük, hogy olyan témákat válasszanak, amit szívesen látnának képként a szobájuk falán. Rengeteg lovas, sporttal kapcsolatos kép született, de népszerű téma volt a festés is. 34 kreatív alkotás készült a Szakmabörze idején.

Az eseményre idén is közel 1200 tanuló és több mint 200 vállalkozó látogatott el. A kiállítóként közreműködő közel 40 vállalkozás, oktatási intézmény és egyesület találkozása kiváló lehetőséget nyújtott a kapcsolatépítésre, a tapasztalatok és információk megosztására. A III. Rábaközi Szakmabörze ismét esélyt adott a pályaválasztás előtt álló diákok számára, hogy értékes ismeretekkel gazdagodjanak.