Májusban kezdődik a szezon. A palánta nevelés eszközigényes és sok munkával járó feladat. Ennek ellenére egyre többen szánják rá magukat, ahogy arról már a zöldségárak kapcsán is írtunk. A piacokon már megtalálhatóak a gyakorlott és profi kertészek által nevelt palánták, amikkel könnyebb megtenni a kezdőlépéseket.

Kert és balkonláda egyaránt jó hely a palántának. 1-2 négyzetméteres kiskertek mellett a magas ágyásokba vagy nagyobb balkonládákba is sokan viszik a palántákat a Kónyi Palánta Kertészetből. Ők már felkészültek a szezonra. Fotó: Csapó Balázs

Sok a fiatal kertész, felkészültek a palántaszezonra

A Kónyi Palánta Kertészetben családi hagyományt folytatva több évtizedes tapasztalattal és szeretettel nevelik a több ezer palántát.

– Vannak évtizedek óta visszatérő vásárlóink, akik mindig tőlünk vásárolnak, de az utóbbi időben sok fiatal is keres minket. Friss házasok vagy édesanyák kis gyerekkel. A kezdőknek és mindenkinek aki kéri adunk tanácsokat is a növényekkel kapcsolatban. A vásárláskor és később is kereshetnek minket – mondta el Bakos Ottó és Bakosné Ágnes. A szülői örökséget folytatva a Szabó és a Bakos család a kilencvenes évek óta együtt viszi a kertészetet. Ma már a piacok mellett sokan a honlapjukról választanak palántát.

Balkonon is szeret a palánta?

– A paradicsom és a paprika palánták a legkeresettebbek. Sok különböző fajtából lehet válogatni. Az utóbbi időben a folytonnövő és a koktélparadicsomot keresik sokan. A korábbi években az enyhén csípős paprikákat vitték főleg, most viszont a különböző csiliknek van nagy divatja. De zeller, uborka, padlizsán, karalábés és káposzta palántáink is vannak. Az utóbbi években egynyári és balkonnövényekkel is bővült a kínálat.

Bakos Ottó és Bakosné Ágnes hozzátette az 1-2 négyzetméteres kiskertek mellett a magas ágyásokba vagy nagyobb balkonládába is viszik a palántákat.

A korai meleg miatt pedig a legtöbb palántánk előrébb jár a növekedésben, mint kellene, pedig a kiültetéshez még hideg van.

Idén a nevelésnél azonban több kihívással is szembe kellett nézniük:

Az energia és a föld ára is nagyon megemelkedett.

A korai meleg miatt pedig a legtöbb palántánk előrébb jár a növekedésbe, mint kellene, pedig a kiültetéshez még hideg van.

A vásárlóknak azt tanácsolják, hogy a szabadföldi ültetésre megvett palántákat fagytól védett, világos helyen cserépben, tartsák a jelenlegi kedvezőtlen hidegben és csak május második felében illetve a jó idő beköszöntével ültessék ki őket a kertbe.

A szezon végén esetlegesen megmaradó palántákat jótékony célra szokták felajánlani, közösségi kertek, intézmények, gyermekotthonok és rászorulók részére.

Paradicsomból közel tizenöt fajta közül választhatnak Patay Józsefné győri Vásárcsarnoki pultjánál. Fotó: Nagy Gábor

Hogyan spóroljunk a zöldségeken?

- Nagyon keresettek a palánták. Sokan a spórolás jegyében kezdenek maguk termeszteni, de az is sokat számít, hogy a magunk által termesztett zöldség ízének nyomába nem ér semmi – mondta el Patay Józsefné őstermelő a győri Vásárcsarnokban kínálja az általuk nevelt palántákat. Hozzátette vannak törzsvásárlóik, de sok a kezdő kertész is. - Körülbelül tizenöt fajta paradicsom palántánk van, ezek közül a klasszikusok, a koktél, az ökörszív a legkelendőbb. A paprika szezonja a egy kicsit később kezdődik, a csili és a lecsópaprikákat keresik a legtöbben. De a cukkini a padlizsán és tökfélék is nagyon kelendőek, kicsit később dinnyénk is lesz. Vannak kifejezetten erkélyre való fajtáink is, mert a panelokban, társas házakban élők körében is egyre népszerűbb a palánta nevelés.

Patay Józsefné kiemelte magról keltetni nehezebb otthon a lakásban, így kezdő kertészek számára több sikerélményt jelenthet, ha először kertészetektől vesznek palántát és később próbálják meg a a saját nevelést.

– Most már huszonöt éve foglalkozunk ezzel, a férjem családja négy generációs palánta kertész. A vásárlóink tápláló tőzegbe ültetett, betegségektől védet növényeket vásárolhatnak tőlünk. A költségek az utóbbi időben nagyon megemelkedtek, különösen a minőségi magok terén, de egyelőre próbáljuk tartani a tavalyi árainkat.