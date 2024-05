Sajnos a magyar sportban is sok esetben fel lehet(ne) tenni ezt a kérdését. Most a Veszprém jutott eszembe, ahol ugyebár a város elsősszámú csapata, a férfi kézisek ismételten lemaradnak a Bajnokok Ligája négyes döntőről. Pedig aztán látszólag pénzt, fegyvert, paripát nem sajnálva olyan csapatot alakítottak ki, hogy ha a végső győzelem nem is lehet alapelvárás, azért a végjátékig illene eljutni.

Nem önmagában az a fájó, hogy megint egy álommal lettek kevesebbek a szurkolók, hanem az, hogy mindezt olyan csapattal teszik, mely több mint tíz év taózás után egy, azaz egy magyar játékossal tud felmutatni a keretében. És ha végignézünk a topcsapatainkon, máshol sem rózsás a helyzet.

Miközben a férfiválogatottnál most megmozdult valami, több tehetséges játékos is berobbant, akiknek viszont szinte mindenki azt tanácsolja, menjenek külföldre, mert azt tesz nekik jót.

Hasonló folyamatok vannak női vonalon is, miközben az Audi-ETO a Metz francia kapusát és dán irányítóját szerződteti, a francia rivális a magyar válogatott kapusával és irányítójával pótolja a távozókat.

Azt hiszem, sem a Veszprém, sem a Szeged, sem az ETO, sem az FTC nem lenne esélytelenebb a legnagyobb célok elérésére, ha Imre Bence, Fazekas Gergő, Vámos Petra, Szemerey Zsófi – és még lehetne pár nevet sorolni – ezekben a csapatokban játszana.

De nem itt vannak, nem itt lesznek, és erre fel kérdezem én: mi folyik itt a kézilabdában?